Noida Bike Romance: రోడ్లపై నిత్యం ఎంతో మంది మితిమీరి డ్రైవింగ్ చేస్తున్న ఘటనలు మనం చాలా చూసి ఉంటాము. కొందరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకుండా అవాంఛనీయ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. వారు ప్రమాదంలో పడడమే కాకుండా ఇతరులకు నష్టం కలిగిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదరకరమైన వీడియోలు నిత్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా నోయిడాలో ఓ యువ జంట బైక్ పై రెచ్చిపోయింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 24, 2025, 08:30 PM IST

Noida Bike Romance: రోడ్లపై నిత్యం ఎంతో మంది మితిమీరి డ్రైవింగ్ చేస్తున్న ఘటనలు మనం చాలా చూసి ఉంటాము. కొందరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకుండా అవాంఛనీయ ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. వారు ప్రమాదంలో పడడమే కాకుండా ఇతరులకు నష్టం కలిగిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదరకరమైన వీడియోలు నిత్యం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా నోయిడాలో ఓ యువ జంట బైక్ పై రెచ్చిపోయింది. ఇద్దరు ప్రేమికులు తమను రోమియో-జూలియన్ మాదిరి పోల్చుకుంటూ.. రొమాన్స్ చేస్తూ బైక్ నడుపుతున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అయ్యింది. 

వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం.. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఓ ప్రేమ జంట మితిమీరి రోడ్లపై రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. అది కూడా ప్రమాదకరమైన రీతిలో రన్నింగ్ బైక్ పై ముద్దులాట ఆడుతుంది. ఈ జంటలో అబ్బాయి హెల్మెట్ లేకుండా బైక్ నడుపుతుండగా.. అమ్మాయి పెట్రోల్ ట్యాంక్ పై కూర్చొని.. ఆమె లవర్ ని హత్తుకొని కూర్చుంది. ఇద్దరు హగ్ చేసుకొని ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నారు. 

ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం సహా హెల్మెట్ లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు. ప్రధాన రహదారిపై ఇలాంటి వికృత చేష్టలను కొందరు సెల్ ఫోన్‌లో వీడియో రికార్డింగ్ చేశారు. ఆ వీడియోని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ అయ్యింది. ఇప్పుడా వీడియోని ఉత్తరప్రదేశ్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. 

ఈ ఘటనను సీరియస్ గా తీసుకున్న ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ.. తీవ్రమైన నిర్ణయానికి వచ్చింది. వీడియోలో ఉన్న బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారం ఆ బైక్ పై రూ. 53 వేల జరిమానా విధిస్తున్నట్లు తెలిపింది. రోడ్డుపై వాహనాలు నడిపే వాళ్లు కచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలని పోలీస్ శాఖ సూచించింది. అయితే ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృత్తం కాకుండా పోలీసు శాఖ అంతటి భారీ జరిమానా విధించడంతో నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. 

ALso Read: Snake Vs Mongoose: పాము Vs ముంగిస..బద్ధ శత్రువుల మధ్య భీకర యుద్ధం..వీడియో వైరల్!!

Also Read: Anjali Arora: సినిమా ఛాన్సులు లేక బార్‌లో క్లబ్ డ్యాన్సింగ్ చేస్తున్న ప్రముఖ హీరోయిన్!!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Uttar Pradesh newsNational newsRomeoJulietTraffic Police

