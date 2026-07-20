Biker narrowly Escaped from crash in west bengal: కొన్ని రోజులుగా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండ పోతగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వర్షాలతో జన జీవనం అంతా అస్యవ్యస్తంగా మారిపోయింది.నార్త్ ప్రాంతంలో వర్షాలు ఒక రేంజ్ లో దంచి కోడుతున్నాయి. కొంత మంది తరచుగా బైక్ లపై దూర ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. తమ ట్రిప్ లలో బైక్ ల మీద ఇష్టమున్నట్లు డ్రైవింగ్ చేస్తారు. కొండ ప్రాంతాలు, జలపాతాలు, అడవులు మొదలైన ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఉన్నచోట ఎక్కువగా బైక్ రైడింగ్ కోసం వెళ్తారు. కొంత మంది ఈ ట్రిప్ లలో డెంజర్ గా స్టంట్ లు చేస్తారు.
ఈ ఘటనలతో వారి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వెస్ట్ బెంగాల్ లోని ముద్దైన కొండపై ఒక బైక్ రైడర్ తన ఫ్రెండ్స్ తో కలసి స్పీడ్ గా వెళ్తున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. కొండ ప్రాంతం పక్కన కనీసం బారికెడ్లు కూడా లేవు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి అదుపు తప్పి కొండఅంచుల వరకు వెళ్లింది. అతని కాళ్లు రోడ్డుకు తాకింది.
ఇంతలో అతని లక్ బాగుందో లేదా యముడు లీవ్ లో ఉన్నాడో కానీ అతను రెప్పపాటులో బైక్ ను మరో వైపుకు తిప్పడంతో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డాడు. ఈ ఘటన వెనుక వస్తున్న మరో బైక్ లోని డ్యాష్ బోర్డులో రికార్డు అయ్యింది. అతను ఈ ప్రమాదంతో చాలా సేపు షాక్ లో ఉండిపోయాడు. చిన్నపాటి గాయాలైన ప్రాణాలుమాత్రం పొలేదు.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. యముడు ఎమర్జెన్సీలీవ్ లో ఉన్నట్లుండు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు