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Video Viral: యముడు లీవ్‌లో ఉన్నట్లుండు భయ్యా.!. వెంట్రుక వాసిలో తప్పిన ప్రమాదం... షాకింగ్ వీడియో..

Biker escaped from accident: బైకర్ కొండా ప్రాంతంలో స్పీడ్ గా  వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో బైక్ వెంట్రుక వాసిలో కొండ అంచుల వరకు వెళ్లింది.ఈ భయానక వీడియో మరో బైక్ డ్యాష్ బోర్డు కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:56 PM IST
Video Viral: యముడు లీవ్‌లో ఉన్నట్లుండు భయ్యా.!. వెంట్రుక వాసిలో తప్పిన ప్రమాదం... షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: Westbengalbikervideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: యముడు లీవ్‌లో ఉన్నట్లుండు భయ్యా.. వెంట్రుక వాసిలో... షాకింగ్ వీడియో..
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