Mother Daughter Pregnant By Single Man: ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఒక వింత సంబంధం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం ఒక తల్లి, ఆమె కుమార్తె ఒకేసారి గర్భవతులుగా మారారు. కానీ ఇది వింత కాదు. కానీ, ఆ తళ్లీకూతుళ్లు ఒకే వ్యక్తి తమ పుట్టబోయే పిల్లలకు తండ్రి అని చెప్పడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:13 PM IST

Bizarre News: తల్లికి, కూతురికి ఒకడే మొగుడు..ఇద్దరికి ఒకేసారి కడుపు..దారుణంగా తిడుతున్న జనం!

Mother Daughter Pregnant By Single Man: ఈ సోషల్ మీడియా యుగంలో ప్రపంచంలోని అన్ని మూలల్లో జరుగుతున్న వింతైన విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. అసాధ్యమైన సంబంధాల గురించి వివిధ నివేదికలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆ విషయంలో ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఒక వింత సంబంధం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం ఒక తల్లి, ఆమె కుమార్తె ఒకేసారి గర్భవతులుగా మారారు. కానీ ఇది వింత కాదు. కానీ, ఆ తళ్లీకూతుళ్లు ఒకే వ్యక్తి తమ పుట్టబోయే పిల్లలకు తండ్రి అని చెప్పడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.

అమెరికన్  ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్ జాడే టీన్ (@xojadeteen) అప్‌లోడ్ చేసిన ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో జాడే అనే యువతి, ఆమె తల్లి పక్కపక్కనే కూర్చుని ఉన్నారు. ఆమె తల్లి పేరు డానీ స్వింగ్స్. ఈ వీడియోలో డానీ, జాడే ఇద్దరూ గర్భవతులుగా ఉన్నారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో, జాడే ఇలా పోస్ట్ చేశారు. "నా అమ్మ, నేను ఒక వారంలో, ఒకే వ్యక్తి వల్ల గర్భవతులుగా మారాము. ఇది నా జీవితంలో అత్యంత సంతోషకరమైన క్షణం" అని కూడా ఆమె పేర్కొంది. ఈ వీడియోలో తల్లి డానీ.. "నేను ఇప్పుడు 34 వారాల గర్భవతిని. ఇంకా ఒక నెల మాత్రమే మిగిలి ఉంది" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియోను ఇప్పటికే లక్షలాది మంది వీక్షించినప్పటికీ, ఇది సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది.

ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ..
44 ఏళ్ల డానీ స్వింగ్స్, తన కుమార్తె జాడే తన భర్త నుండి విడిపోయినప్పటి నుండి ఒంటరిగా జీవిస్తోంది. ఆ తర్వాత, డానీ నికోలస్.. యార్డి అనే యూట్యూబర్‌తో ప్రేమలో పడ్డాడు. ఇద్దరూ చాలా కాలంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారు. ఒక సమయంలో వారు ఒకే ఇంట్లో నివసించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. డానీ, నికోలస్ ఒకే ఇంట్లో నివసించడం ప్రారంభించారు. డానీ కుమార్తె జాడే కూడా ఒకే ఇంట్లో నివసించింది. ఆ సమయంలో జాడే వయస్సు 22 సంవత్సరాలు. ఆ సమయంలో జాడే, నికోలస్ మధ్య వయస్సు వ్యత్యాసం చాలా తక్కువగా ఉంది. దీని కారణంగా, జాడే, నికోలస్ కొన్ని రోజుల్లోనే దగ్గరయ్యారు. స్నేహంగా ప్రారంభమైన సంబంధం తరువాత ప్రేమగా మారిందని చెబుతున్నారు.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by jade 🤍 (@xojadeteen)

నికోలస్‌తో ఉన్న సంబంధం కారణంగా డానీ గర్భవతిగా మారింది. కొన్ని వారాల తర్వాత జాడే నికోలస్‌తో డానీ ద్వారా గర్భవతి అయ్యింది. అప్పుడే వివాదం చెలరేగింది. ఇప్పుడు డానీ, జాడే, నికోలస్ కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నారట. వీడియోలో తల్లి, కుమార్తె తమ గర్భధారణను కలిసి జరుపుకుంటున్నట్లు చూడవచ్చు. కానీ పైన పేర్కొన్నవన్నీ వారి సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ల ద్వారా పొందుపరిచినది. అయితే ఇది పూర్తిగా నిజమో కాదో స్పష్టత లేదు. 

ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఇది చెడు పద్ధతి అని, సామాజిక విలువలకు ముప్పు కలిగిస్తుందని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. 

ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ వీడియో అప్‌లోడ్ చేయబడి దాదాపు మూడు నెలలు అయ్యింది మరియు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. కాబట్టి వారికి ఇప్పటికే ఒక బిడ్డ పుట్టి ఉండాలి.

కానీ ఆ ముగ్గురు వ్యక్తుల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలలో బిడ్డ జననం గురించి ఎటువంటి సమాచారం పోస్ట్ చేయబడలేదు. ఈ సందర్భంలో, ఇది శ్రద్ధ కోసం చేయబడింది మరియు తల్లి మరియు కుమార్తె గర్భవతి అని చెప్పడం తప్పు అని యూట్యూబర్ నికోలస్ యార్డి అన్నారు. అతనికి 3.41 మిలియన్ల మంది అనుచరులు ఉండటం గమనార్హం.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

bizarre newsBizarre ContentMother Daughter Pregnant By Single ManBizarre Instagram Viral VideoViral video

