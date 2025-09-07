Black Cuckoo Video: వామ్మో.. అమాంతం పామును మింగిన కోకిల.. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Black Cuckoo And Snake Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ పక్షి పామును అత్యంత ప్రమాదకరంగా తింటున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో పక్షి.. దాని సామర్ధ్యానికి మించి కష్టపడి పామును మింగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:34 PM IST

Black Cuckoo And Snake Video Watch: సాధారణంగా పక్షులు క్రిమి కీటకాలు మాత్రమే తినడం మనం చూస్తూ ఉంటాం..  అప్పుడప్పుడు కొన్ని పక్షులు చిన్న పండ్లతో పాటు కూరగాయలను కూడా తింటూ ఉంటాయి. కానీ కొన్ని పెద్ద పెద్ద పక్షులు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములతో పాటు ఇతర కొన్ని రకాల బల్లులను కూడా తింటూ ఉంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోను ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును మింగిన పక్షి నోట్లో బ్రతికున్న పాము కనిపించడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

పక్షులు కేవలం చెట్ల కొమ్మలపై గూళ్ళు కట్టుకొని నివసించడమే కాకుండా.. వాటి జీవితాల్లో కీలకమైంది వేట.. ప్రతి ఒక్క పక్షి కడుపు నింపుకోవడానికి తప్పకుండా వేటాడుతూనే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల పక్షులు అయితే వాటి జీవితాలను బలంగా పెట్టి.. వేటాడుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ కోకిల కూడా ఇదే పని చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ కోకిల అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్రౌన్ స్నేక్‌ను కష్టపడుతూ వెంకడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఆ పక్షిని చూస్తే.. అది చాలా చురుకుగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ వీడియోలో పక్షి ఆ పామును మింగడానికి ప్రయత్నిస్తున్న.. పాము ఏమాత్రం నోట్లోకి వెళ్లకుండా అది బయటికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కోకిల మాత్రం తన గూటిలో ఉండి ఆ పామును గట్టిగా లోపలికి మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తూ వస్తోంది. ఇలా చాలాసేపటికి తర్వాత ఆ కదులుతున్న పాము పక్షి పొట్టలోకి వెళ్లిపోవడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోను పక్షి ముఖంపై ఫోకస్ చేస్తూ తీశారు. అందుకే ఆ పక్షి నోట్లో పాము ఉండడం చాలా క్లియర్‌గా కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

సాధారణంగా కొన్ని పెద్ద పెద్ద పక్షులు చిన్న చిన్న పాములను వేటాడి ఆహారంగా మలుచుకుంటాయి. ప్రకృతిలో జరిగే ఇలాంటి అరుదైన ఘటనలు సర్వసాధారణమైన అని ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో స్మారిక వరల్డ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కేవలం 6 మందికి పైగా మాత్రమే లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను కొన్ని వందల మంది వీక్షించినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఇది AI జనరేట్ చేసిన వీడియో అని చెబుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

