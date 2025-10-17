English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Black Cobra Video: బాబోయ్‌.. వంట గదిలో గ్యాస్ సిలిండర్ చుట్టు చుట్టుకున్న నల్లత్రాచు.. వీడియో!

Black Cobra Video: బాబోయ్‌.. వంట గదిలో గ్యాస్ సిలిండర్ చుట్టు చుట్టుకున్న నల్లత్రాచు.. వీడియో!

Black King Cobra Viral Video: సిలిండర్ చుట్టూ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నల్ల త్రాచుపాము చుట్టుకొని ఉన్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ఓ మహిళ వంట చేస్తున్న సమయంలో ఈ పామును చూసింది.. దీంతో వెంటనే వారు స్నేక్ క్యాచర్‌కి కూడా సమాచారం అందించారు. వార అక్కడికి చేరుకొని పామును రెస్క్యూ చేశారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:33 PM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Black Cobra Video: బాబోయ్‌.. వంట గదిలో గ్యాస్ సిలిండర్ చుట్టు చుట్టుకున్న నల్లత్రాచు.. వీడియో!

Black King Cobra Viral Video Watch: ఓ అడవి ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్న నివాస గృహంలో జరిగిన అనూహ సంఘటన తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది. రోజు వాడే గ్యాస్ సిలిండర్‌కు అత్యంత భారీ నల్లత్రాచు పాము చుట్టుకుని ఉండడం చూసిన ఓ ఇంటి యజమాని తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనను చూసి ఎందుకు స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున ఆ ఇంటికి తరలివచ్చారు. ఆ పాము అక్కడికి ఎలా చేరుకుందో తెలియదు కానీ కొద్దిసేపు ఆ ఇంట్లో భయాందోళన వాతావరణం ఏర్పడింది. సాధారణంగా అడవి ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఇలా జరగడం సర్వసాధారణమే.. కానీ ఎప్పుడూ అలికిడిగా ఉండే ఇంటిలోకి దూరి ఇలా భయాందోళన సృష్టించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఆ ఇంటి యజమానితో పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా ఇంట్లో పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. మహిళ ఇంటి యజమాని వంట చేయడానికి.. ఇంట్లో ఉన్న కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. ఇంట్లో వాళ్లందరికీ నచ్చిన అన్ని వంటకాలను తయారు చేసింది. చివరికి స్టవ్‌ని ఆఫ్ చేసే క్రమంలో సిలిండర్ని కూడా ఆఫ్ చేయాలనుకుంది. అయితే వెంటనే ఆ మహిళ సిలిండర్ వైపు చూసింది. అక్కడి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నల్లత్రాచు పాము సిలిండర్ చుట్టూ చుట్టుకొని ఉంది. దీన్ని చూసిన ఆ మహిళ భయపడిపోయింది. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ విషయాన్ని వెంటనే ఇంటి యజమానికి చెప్పేసింది..

దీంతో వెంటనే ఆ ఇంట్లో వాళ్లంతా సిలిండర్ దగ్గరికి వచ్చి పాముని చూశారు. అయితే, ఆ ఇంటి యజమాని ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా స్నేక్ క్యాచర్ కి సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడికి హుటాహుటిన స్నేక్ క్యాచర్ చేరుకున్నారు. అతడు అక్కడికి వచ్చేంతవరకు ఇంటి యజమాని ఆ సిలిండర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లలేడు.. దీంతో ఆ పాము కూడా సిలిండర్ కు చుట్టుకొనే ఉండిపోయింది. ఆ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత.. అతడు వెంటనే దాని తోకను పట్టుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించాడు.

ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇలాంటి అరుదైన ఘటనలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయని.. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే.. వారి ఇళ్లలోకి ఎక్కువగా ఇలా పాములు సంచారం చేస్తాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ఎప్పుడు పోస్ట్ చేశారో? తెలియదు.. కానీ ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Black King CobraViral newsViral videosBlack Cobra Viral NewsBlack King Cobras

Trending News