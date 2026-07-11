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కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించిన నల్ల తేలు.. వీడియో ఇదే..

Scorpion Vs Cobra Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తేలుపై దాడి చేసేందుకు వచ్చిన పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పాము గాయాల పాలవ్వడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించన వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:59 PM IST
కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించిన నల్ల తేలు.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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