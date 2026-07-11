/కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించిన నల్ల తేలు.. వీడియో ఇదే..

Scorpion Vs Cobra Video Watch: ప్రకృతిలో ఏ ప్రాణిని కూడా తక్కువ అంచనా వేయలేం.. పరిమాణంలో చిన్నదైనా.. తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ఎంతటి బలమైన శత్రువునైనా ఎదిరిస్తుంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఈ విషయాన్ని మరోసారి నిరూపించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషసర్పాలలో ఒకటైన కింగ్ కోబ్రాకు.. ఒక చిన్న నల్ల తేలు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘనట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన వారంత ఆశ్చరపోతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కోబ్రాపై తేలు దాడి..
సాధారణంగా పాము కనిపిస్తే.. ఎంతటి జీవులైనా భయంతో అక్కడి నుంచి పరుగుపెడుతూ ఉంటాయి.. అందులోనూ అది బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా అయితే ఇక చెప్పక్కర్లేదు.. కానీ ఈ వీడియోలో సీన్ కాస్త భిన్నంగా ఉందని భావించవచ్చు. ఒక భయంకరమైన నలుపు రంగు తేలు నెమ్మదిగా కదులుతుండగా.. దాన్ని చూసిన ఒక బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా వేటకై దాని వైపు దూసుకొచ్చింది.. తేలును ఒక్క దెబ్బతో మింగేయాలని పాము ప్లాన్ చేసింది..
కానీ, అక్కడ ఉన్నది సాదాసీదా తేలు కాదు.. తన ప్రాణాల మీదకు వచ్చేసరికి ఆ నల్ల తేలు తీవ్రంగా స్పందించింది.. కోబ్రా దాడి చేయడానికి దగ్గరకు రాగానే.. ఏమాత్రం భయపడకుండా తనకున్న బలమైన కొండీలతో పాముపై ఎదురుదాడికి దిగింది.. తేలు తన విషపూరితమైన కొండీతో కోబ్రాకు గట్టిగా షాక్ ఇవ్వడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.
గాయపడ్డ పాము..
తేలు ఊహించని వేగంతో చేసిన ఈ దాడితో కింగ్ కోబ్రా విలవిలలాడిపోవడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. తేలు కొండీ దెబ్బకు ఆ ప్రమాదకరమైన పాము తీవ్రంగా గాయపడింది. వేటాడదామని వచ్చిన పాము.. చివరికి ప్రాణాలు దక్కించుకుంటే చాలనుకుంటూ అక్కడ నుంచి వెనక్కి తగ్గాల్సి వచ్చింది.. ఈ ఊహించని ట్విస్ట్తో కథ అడ్డం తిరగడం చూసి సోషల్ మీడియా విపియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోన్న వీడియో..
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. లక్షలాది వ్యూస్తో వేలల్లో లైకులతో దూసుకుపోతోంది. కింగ్ కోబ్రాకే చుక్కలు చూపించావా.. తేలు మాములిది కాదు భయ్యా.. సమయం వస్తే చిన్న ప్రాణి అయినా సింహాన్నైనా ఎదిరిస్తుంది.. అంటూ నెటిజన్లు భిన్నమైన రీతిలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
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