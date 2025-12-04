English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Snake ai video viral: కోబ్రా అత్యంత నల్లగా ఉంది. దీన్ని చూస్తుంటేనే చాలా భయంకరంగా ఉంది. అది జెట్ స్పీడ్ లో పాక్కుంటూ వెళ్తుంది. మొత్తంగా ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తొలుత తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 4, 2025, 02:53 PM IST
  • పెరటులో నల్ల నాగు పాము హల్ చల్..
  • వీడియో వైరల్..

Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Black Snake ai generated video going viral: పాములు ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఎక్కడైతే వెచ్చగా ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లి దాక్కుంటాయి. ఇసుకలో, చెట్ల గుబురుల మధ్య ఉంటాయి. బెడ్ లలో, బైక్ లు, కార్లతో కూడా కోబ్రాలు నక్కిన అనేక ఘటనల్ని మనం చూశాం. మొత్తంగా  కోబ్రాలు ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న కూడా కాటు వేస్తాయి. అందుకే చాలా మంది తమ ఇంటి చుట్టు అనవసరపు చెత్తా, చెదారం, చెట్లు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు. కానీ పాములు మాత్రం ఏ చిన్న అవకాశం దొరికిన కూడా ఇంట్లోకి దూరి వస్తుంటాయి.

A post shared by Parash (@theparash007)

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక నల్ల నాగు పాము వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇంటి పెరటు చెట్లలో నల్లగా నాగు పాము దాక్కుంది. మరీ అది ఇసుకలో ఒక చోటు నుంచి మరోక చోటుకు వెళ్తుంది. అది చాలా నల్లగా ఉంది. అది మెరుపువేగంతో ఒక చోటు నుంచి మరోక ప్రదేశంకు వెళ్తుంది. ఆ పాము కదలికలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయని అందరు భావించారు. ఇక్కడొక పెద్ద చిక్కు ఉంది.

అది నిజమైన పాము కాదు.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ తో క్రియేట్ చేసిన పాము. అది సడెన్ గా చూస్తే నిజమైన పాములానే ఉంది. మొత్తంగా అది ఎంతో స్పీడ్ గా మరో చోటకు వెళ్లిపోతుంది. ఇది కాస్త తెలియని చాలా మంది జనాలు అది నిజమైన పాము అనుకుని భయంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. ఇలాంటివి క్రియేట్ చేయడం వల్ల నిజమైనవి ఏంటో.. ఫెక్ ఏంటో తెలియక జనాలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. 

Read more: Snake found in ap: బాప్ రే.. కోనసీమలో బైటపడ్డ 70 ఏళ్ల నాగుపాము.. స్నేక్ క్యాచర్ ఏంచెప్పాడో తెలుసా..?

నాగుపాములు సాధారణంగా తెల్లని, గోదుమ రంగు , నల్లని రంగుల్లో ఉంటాయి. వీటిలో నల్ల నాగు పాము చాలా డెంజర్ అని, ఇది కాటు వస్తే సెకన్ల వ్యవధిలో మనిషి ప్రాణం పోతుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, డెంజర్ స్టంట్ లు చేయోద్దని సూచిస్తుంటారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

