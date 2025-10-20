Snake Video: బాప్ రే.. పొలంలో ప్రత్యక్షమైన అరుదైన నీలంరంగు నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Blue Cobra snake hiding in agriculture land video: సాధారణంగా పాములు పొలాల్లో, చెరువులు, దట్టమైన అడవులు ఉన్న ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. చాలా మంది పాముల్ని చూడగానే భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో చాలా డెంజర్ స్టంట్ లు వేస్తారు. ఇటీవల నెట్టింట పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోలు చూసేందుకు ఎగబడుతున్నారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే తిరిగి ఆ ప్రదేశంకు వెళ్లరు. కానీ కొంత మంది తమ ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టి రిస్క్ లు చేస్తారు. కోబ్రాలకు ఆపద కల్గిస్తే కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందంటారు.
ఇటీవల పంట పొలాల్లో పాములు ఎక్కువగా బైటకు వస్తున్నాయి.
దీంతో చాలా మంది రైతులు పనుల కోసం వెళ్లిన వారు పాముకాటుకు గురౌతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక పొలంలో రైతుపనులు చేస్తున్నాడు. ఇంతలో ఒక నీలంరంగు పాము బైటకొచ్చింది. అది బుసలు కొడుతూ హల్ చల్ చేసింది. దీంతో అతను షాక్ అయ్యాడు. వెంటనే పామును అక్కడి నుంచి అదిలించే ప్రయత్నంచేశాడు.
నీలం రంగు పాము మొత్తంగా అక్కడ పడగ విప్పీ చాలా సేపు అక్కడే కదలకుండా కూర్చుంది. ఆ తర్వత మెల్లగా చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. నీలంరంగు పాములు చాలా అరుదుగా బైటికొస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వెరైటీ పాము వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని నెటిజన్లు చాలా వింతగా చూస్తున్నారు.