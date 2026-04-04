English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
Robbery In Jewelry CCTV Video: తాజాగా ఓ దొంగ జువెలరీ షాప్ యజమాని కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి ఉంగరాలను దోచుకెళ్లిన ఘటన షాపు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయింది. దీనికి సంబంధించిన ఘటన చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు మనం కూడా చూద్దాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 4, 2026, 01:32 PM IST

Trending Photos

Robbery CCTV Video: పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి ఉంగరాలతో పరార్.. నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తున్న వీడియో!

Robbery In Jewelry CCTV Video Watch Now: నిత్యం రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో దొంగలు కొత్త కొత్త మార్గాలతో విరుచుకుపడుతూ ఉంటారు. ఇప్పటివరకు షాపు తాళాలు పగలగొట్టడం.. కత్తులతో బెదిరించడం వంటివి చూశాం.. కానీ ఒక దొంగ ఏకంగా యజమాని కళ్ళలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి అత్యంత సాహసోపేతంగా దొంగతనానికి పాల్పడ్డ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. జువెలరీ షాపులో జరిగిన ఈ వింత దొంగతనం దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వగా..ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక వ్యక్తి సాధారణ కష్టమార్ లాగా.. జువెలరీ షాపులోకి ప్రవేశించడం మీరు చూడొచ్చు. షాపులో యజమాని బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చాడు అనుకోని ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఆ యజమాని అతను అడిగిన ఉంగరాలను చూపించడం ప్రారంభించడం మీరు వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఆ వ్యక్తి కొన్ని ఉంగరాలని ఎంపిక చేసుకొని.. వాటిని తూకం వేయమని యజమానిని కోరాడు.. ఆ యజమాని ఆ ఉంగరాలను తీసుకొని తూక యంత్రంలో వేసే సమయంలోనే.. ఇదే సరైన సమయంగా భావించి ఆ దొంగ తన జేబులో ఉన్న పెప్పర్ స్ప్రే బయటికి తీశాడు. యజమాని పేరుకునే లోపే నేరుగా అతని కళ్ళల్లోకి స్ప్రే చేసేసాడు..

కళ్ళు విపరీతంగా మండడంతో యజమాని విలవిలలాడుతుండగా.. ఆ దొంగ యజమాని చేతిలో ఉన్న బంగారు ఉంగరాలను లాక్కొని రెప్పపాటు కాలంలో షాపు బయటకు పరుగులు తీయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో ఎంతో క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. ఈ దొంగతనానికి సంబంధించిన విజువల్స్ షాప్ లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డు అయ్యాయి. దొంగ ముఖంతో పాటు అతను స్ప్రే కొట్టిన తీరు.. యజమాని నిస్సహాయత అన్ని కెమెరాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దొంగ తెగింపును చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చాలా సింపుల్ గా పనిచేసి ముగించేశాడు అని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు..

మరి కొంతమంది అయితే జువెలరీ షాప్ ఉన్న ప్రతి యజమాని ఇకనుంచి తప్పకుండా కళ్లద్దాలు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందేమోనని అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో పోలీసులు వ్యాపారస్తులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. షాపుల్లోకి వచ్చే అపరిచిత వ్యక్తుల కదలికలపై తప్పకుండా నిఘా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. ఖరీదైన వస్తువులను చూపించేటప్పుడు కౌంటర్ వద్ద తగిన రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉన్న సమయాల్లో అప్రమత్తత చాలా అవసరమని వారు సూచిస్తూ వస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trending News