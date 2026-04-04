Robbery In Jewelry CCTV Video Watch Now: నిత్యం రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో దొంగలు కొత్త కొత్త మార్గాలతో విరుచుకుపడుతూ ఉంటారు. ఇప్పటివరకు షాపు తాళాలు పగలగొట్టడం.. కత్తులతో బెదిరించడం వంటివి చూశాం.. కానీ ఒక దొంగ ఏకంగా యజమాని కళ్ళలో పెప్పర్ స్ప్రే కొట్టి అత్యంత సాహసోపేతంగా దొంగతనానికి పాల్పడ్డ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. జువెలరీ షాపులో జరిగిన ఈ వింత దొంగతనం దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అవ్వగా..ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక వ్యక్తి సాధారణ కష్టమార్ లాగా.. జువెలరీ షాపులోకి ప్రవేశించడం మీరు చూడొచ్చు. షాపులో యజమాని బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చాడు అనుకోని ఎంతో సాదరంగా ఆహ్వానించడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఆ యజమాని అతను అడిగిన ఉంగరాలను చూపించడం ప్రారంభించడం మీరు వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఆ వ్యక్తి కొన్ని ఉంగరాలని ఎంపిక చేసుకొని.. వాటిని తూకం వేయమని యజమానిని కోరాడు.. ఆ యజమాని ఆ ఉంగరాలను తీసుకొని తూక యంత్రంలో వేసే సమయంలోనే.. ఇదే సరైన సమయంగా భావించి ఆ దొంగ తన జేబులో ఉన్న పెప్పర్ స్ప్రే బయటికి తీశాడు. యజమాని పేరుకునే లోపే నేరుగా అతని కళ్ళల్లోకి స్ప్రే చేసేసాడు..
కళ్ళు విపరీతంగా మండడంతో యజమాని విలవిలలాడుతుండగా.. ఆ దొంగ యజమాని చేతిలో ఉన్న బంగారు ఉంగరాలను లాక్కొని రెప్పపాటు కాలంలో షాపు బయటకు పరుగులు తీయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో ఎంతో క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. ఈ దొంగతనానికి సంబంధించిన విజువల్స్ షాప్ లోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో స్పష్టంగా రికార్డు అయ్యాయి. దొంగ ముఖంతో పాటు అతను స్ప్రే కొట్టిన తీరు.. యజమాని నిస్సహాయత అన్ని కెమెరాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దొంగ తెగింపును చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చాలా సింపుల్ గా పనిచేసి ముగించేశాడు అని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు..
మరి కొంతమంది అయితే జువెలరీ షాప్ ఉన్న ప్రతి యజమాని ఇకనుంచి తప్పకుండా కళ్లద్దాలు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందేమోనని అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో పోలీసులు వ్యాపారస్తులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. షాపుల్లోకి వచ్చే అపరిచిత వ్యక్తుల కదలికలపై తప్పకుండా నిఘా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు. ఖరీదైన వస్తువులను చూపించేటప్పుడు కౌంటర్ వద్ద తగిన రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఒంటరిగా ఉన్న సమయాల్లో అప్రమత్తత చాలా అవసరమని వారు సూచిస్తూ వస్తున్నారు.
