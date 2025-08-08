English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snakes Romance Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఏకాంతంగా లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న కోబ్రా స్నేక్‌లు.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా.!.

Cobra Snakes Video: కోబ్రాలు రెండు కూడా ఒకదాని దగ్గరకు మరోకటి వచ్చాయి. అంతే కాకుండా ఏకాంతంగా కిస్ లు పెట్టుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:51 PM IST
  • రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న సర్పాలు..
  • వీడియో వైరల్..

Snakes Romance Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. ఏకాంతంగా లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న కోబ్రా స్నేక్‌లు.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వడం పక్కా.!.

Both cobra snakes romance trending video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు సైతం కోబ్రాల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతుంటారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాములో చెడుగుడు ఆడుకుంటు ఉంటారు. పాములు ఎలుకలు, కప్పలు ఉన్న చోట ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పాముల్ని చాలా మంది దైవంలా కొలుస్తారు. కానీ మరికొంత మందిమాత్రం పాముల్ని కొట్టి చంపుతుంటారు.

అయితే.. పాములు వానాకాలంలో ఎక్కువగా పుట్టల్లో నుంచి బైటకు వస్తాయి. మరీ ముఖ్యంగా పాములు వానాకాలంలో మగసర్పాలు, ఆడపాముతో జతకడతాయని చెబుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పాముల వీడియో అనేది నెట్టింట తెగ ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. దీనిలో రెండు సర్పాలు ఒకదానికి మరోకటి దగ్గరగా వచ్చాయి.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raj (@raj.ki.ek.duniya)

అంతే కాకుండా అవి రెండు కూడా అచ్చం మనుషుల్లానే లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్నాయి.కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చాలా సేపు చూసిన తర్వాత అవి రెండు కూడా దగ్గరకు చేరుకుని మరీ ముద్దులతో రెచ్చిపోయి పెనవేసుకుని మరీ హల్ చల్ చేశాయి.  

Read more: Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?.. వ్యూస్ కోసం భర్తకు కాళ్లులేవని చెబుతూ మహిళ వెకిలి చేష్టలు.. వీడియో వైరల్..

మరీ చూసేందుకు విడ్డూరంగా ఉన్న ఈ ఘటన చూసిన కొంత మంది వీడియోలు తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి వింతరా నాయన అంటూ కొంత మంది కామెంట్లు చేస్తుండగా, మరికొంత మంది ఫీలింగ్స్ వాటికి కూడా ఉంటాయని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

