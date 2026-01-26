English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snakes romance Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చెట్టు మీద సరసాలు ఆడుతున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Two snakes romance video:  రెండు పాములు చెట్టు మీద కొమ్మల్ని చుట్టుకుని ఉన్నాయి. అవి చాలా సేపు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని ఉంటున్నాయి. వీటిని ఎవరో సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 06:00 PM IST
  • రెండుపాముల ముద్దులాట..
  • వీడియో వైరల్..

Both Snakes biting each other and romance on tree video: పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ఎక్కడ పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోన్ లో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. పాములు కూడా మనుషుల్లానే రొమాన్స్ లకు దిగుతాయంట. అవి కూడా కొన్నిరకాల ప్రత్యేకమైన రసాయనాల్ని తమ శరీరంనుంచి వదులుతాయని చెప్తున్నారు. వీటిని పసిగట్టి మగ పాములు ఆడపాములతో జతకడతాయంట. పాములు ఎక్కువగా మొగలి పూల చెట్ల కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అవి దట్టంగా ఉండే చెట్ల కొమ్మల మీద ఉంటాయి.

కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా సంభోగంకు దిగుతాయంట. అవి మగపాములతో రొమాన్స్ లు చేయడం కూడా కాటు వేసుకుంటు, కొరుక్కుంటు ఉంటాయి. అవి కొన్నిసార్లు సంభోగం తర్వాత ఆడపాములు మగ పాముల్ని చంపుతాయంట. మొత్తంగా కోబ్రాలు తరచుగా ఏదో ఒక విధంగా తమ కన్నా చిన్న పాములను తినేస్తాయి. ఇదంతా మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. తాజాగా..రెండు పాములు చెట్టు మీద గాఢంగా రొమాన్స్ లకు దిగాయి.

అవి రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత కాటు వేసుకుంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ ఆ పాములు ఆవిధంగా చేయడం ఎవరి కంట పడిందో కానీ మొత్తంగా పాపం... వాటి సీక్రెట్ యవ్వారం కాస్త వీడియో తీసి వైరల్ చేశారు. అదికాస్త నెటిజన్లు ఇంకా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Read more: Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. గాల్లో ఎగిరి పక్షులను పట్టుకున్న నాగు పాము.. వీడియో..

పాములు రొమాన్స్ ఏంట్రా బాబోయ్ అంటూ  కొంత మంది షాక్ అవుతున్నారు. అవి ఆ సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయని పొరపాటున వాటికి డిస్టర్బ్ చేస్తే కాటు వేస్తాయని నెటిజన్లు కామెంట్స్ లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా నాగు పాముల రొమాన్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

