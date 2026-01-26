Snakes romance Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చెట్టు మీద సరసాలు ఆడుతున్న రెండు నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

Both Snakes biting each other and romance on tree video: పాముల వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతుంటాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు ఎక్కడ పాములు కన్పిస్తే వెంటనే ఫోన్ లో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. పాములు కూడా మనుషుల్లానే రొమాన్స్ లకు దిగుతాయంట. అవి కూడా కొన్నిరకాల ప్రత్యేకమైన రసాయనాల్ని తమ శరీరంనుంచి వదులుతాయని చెప్తున్నారు. వీటిని పసిగట్టి మగ పాములు ఆడపాములతో జతకడతాయంట. పాములు ఎక్కువగా మొగలి పూల చెట్ల కింద ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అవి దట్టంగా ఉండే చెట్ల కొమ్మల మీద ఉంటాయి.
కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా సంభోగంకు దిగుతాయంట. అవి మగపాములతో రొమాన్స్ లు చేయడం కూడా కాటు వేసుకుంటు, కొరుక్కుంటు ఉంటాయి. అవి కొన్నిసార్లు సంభోగం తర్వాత ఆడపాములు మగ పాముల్ని చంపుతాయంట. మొత్తంగా కోబ్రాలు తరచుగా ఏదో ఒక విధంగా తమ కన్నా చిన్న పాములను తినేస్తాయి. ఇదంతా మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. తాజాగా..రెండు పాములు చెట్టు మీద గాఢంగా రొమాన్స్ లకు దిగాయి.
అవి రెండు కూడా ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత కాటు వేసుకుంటూ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ ఆ పాములు ఆవిధంగా చేయడం ఎవరి కంట పడిందో కానీ మొత్తంగా పాపం... వాటి సీక్రెట్ యవ్వారం కాస్త వీడియో తీసి వైరల్ చేశారు. అదికాస్త నెటిజన్లు ఇంకా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
Read more: Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. గాల్లో ఎగిరి పక్షులను పట్టుకున్న నాగు పాము.. వీడియో..
పాములు రొమాన్స్ ఏంట్రా బాబోయ్ అంటూ కొంత మంది షాక్ అవుతున్నారు. అవి ఆ సమయంలో చాలా కోపంగా ఉంటాయని పొరపాటున వాటికి డిస్టర్బ్ చేస్తే కాటు వేస్తాయని నెటిజన్లు కామెంట్స్ లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా నాగు పాముల రొమాన్స్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.