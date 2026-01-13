English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • France Groom: అక్కడ అబ్బాయి.. ఇక్కడ అమ్మాయి: ఒక్కటైన ఖమ్మం, ఫ్రాన్స్‌ ప్రేమ పక్షులు

France Groom: అక్కడ అబ్బాయి.. ఇక్కడ అమ్మాయి: ఒక్కటైన ఖమ్మం, ఫ్రాన్స్‌ ప్రేమ పక్షులు

Viral: Boundaries End For Love France Groom Married To Khammam Bride News Goes Viral: ప్రేమకు హద్దులు లేవని ఈ ప్రేమ జంట నిరూపించింది. ఉద్యోగ రీత్యా తెలంగాణ యువతి ఫ్రాన్స్‌కు వెళ్లగా అక్కడి దేశస్తుడితో ప్రేమలో పడింది. వీరి ప్రేమను పెద్దలు అంగీకరించి వారి వివాహాన్ని జరిపించారు. ఈ పెళ్లి ముచ్చట వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 13, 2026, 09:52 AM IST

Trending Photos

Business Ideas: పెట్టుబడికి రూ. 10వేలు చాలు.. ఇంట్లో కూర్చుండి ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం మీ సొంతం..!!
5
Business Ideas
Business Ideas: పెట్టుబడికి రూ. 10వేలు చాలు.. ఇంట్లో కూర్చుండి ఈ బిజినెస్ చేస్తే.. భారీ ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Ind vs NZ 1st ODI: విరాట్‌ కోహ్లీ పరుగులతో రికార్డులు.. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
6
India Vs New Zealand
Ind vs NZ 1st ODI: విరాట్‌ కోహ్లీ పరుగులతో రికార్డులు.. న్యూజిలాండ్‌పై భారత్‌ తొలి విజయం
Prabhas: &#039;ది రాజా సాబ్‌&#039; సినిమా కోసం ప్రభాస్‌‌కి రికార్డ్ పారితోషికం.. డార్లింగ్ రెమ్యూనరేషన్ ఎన్ని కోట్లంటే..?
5
Prabhas Remuneration
Prabhas: 'ది రాజా సాబ్‌' సినిమా కోసం ప్రభాస్‌‌కి రికార్డ్ పారితోషికం.. డార్లింగ్ రెమ్యూనరేషన్ ఎన్ని కోట్లంటే..?
Chaturgrahi Yoga: త్వరలో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రాహి యోగం..జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. డబ్బే డబ్బు..
5
Chaturgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: త్వరలో శక్తివంతమైన చతుర్గ్రాహి యోగం..జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. డబ్బే డబ్బు..
France Groom: అక్కడ అబ్బాయి.. ఇక్కడ అమ్మాయి: ఒక్కటైన ఖమ్మం, ఫ్రాన్స్‌ ప్రేమ పక్షులు

France Groom Weds Khammam Bride: ప్రేమ కేవలం రెండు అక్షరాలు కాదు.. రెండు మనస్సులు. స్వచ్ఛమైన ప్రేమయితే ఎల్లలు ఏమిటి? ఖండాంతరాలు కూడా దాటుతుందని ఈ రెండు మనస్సులు నిరూపించాయి. మనస్సులు కలిసిన అక్కడ అబ్బాయి ఇక్కడమ్మాయి లే కాకుండా రెండు కుటుంబాల పెద్దలను కూడా ఖండాంతరాలు దాటేలా చేసి అంగీకరించి పెళ్లిగా ఒక్కటై తమ స్వచ్ఛమైన ప్రేమను చాటారు. ఈ వార్త సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ షాక్‌.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి ఆటోమేటిక్‌ పేమెంట్

ఖమ్మం నగరంలోని గట్టయ్య సెంటర్‌లోని ఓ కల్యాణ మండపంలో ప్రాన్స్ దేశానికి చెందిన అబ్బాయికి భారతదేశానికి చెందిన అమ్మాయికి భారత క్రైస్తవ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘనంగా వివాహం జరిగింది. ఫ్రాన్స్ నుంచి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ పెళ్లికుమారుడి కుటుంబసభ్యులతో తెలుగు పెళ్లి మండపం నిండిపోయింది. తెలంగాణ జానపద డీజే పాటలకు మన వాళ్లతో కలిసి ఫ్రాన్స్‌ చుట్టాలు స్టెప్పులేశారు. పెళ్లి ఆద్యంతం ఆసక్తిని కలిగించింది. ఈ వేడుక చూడముచ్చటగా కొనసాగింది.

Also Read: AP Sankranti Gift: ఏపీ ప్రభుత్వం సంక్రాంతి శుభవార్త.. రూ.5 కోట్ల బకాయిల విడుదల

ఖమ్మం జిల్లాలోని తిరుమలాయపాలెం మండలం మహమ్మదాపురం గ్రామానికి చెందిన జినక వెంకన్న, ఎల్లమ్మ కుమార్తె ప్రశాంతి ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రాన్స్ దేశానికి వెళ్లింది. చదువు పూర్తయిన తరువాత అక్కడే ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అదే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్న ప్రాన్స్ దేశానికి కాపిటల్ సిటీ అయిన పారిస్ పట్టణానికి దగ్గరలో గల నాథన్ అనే ప్రాంతానికి చెందిన నాథన్ క్రిస్టోఫ్ జూబర్ అనే ప్రాన్స్ అబ్బాయితో స్నేహం కుదిరింది. కాలక్రమేణ స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. రెండు దేశాల సంప్రదాయాలు, అభిరుచులు వేరైనప్పటికీ వారిద్దరినీ ప్రేమ పెళ్లితో ఒక్కటి చేసింది. ఇక్కడమ్మాయి, అక్కడబ్బాయి పెద్దలను ఒప్పించి ఖండాంతరాలు దాటించి పెళ్లి చేసుకున్న తీరు ఇరు కుటుంబాలతోపాటు పెళ్లికి వచ్చిన వారందరినీ సంతోష పరిచింది. ఇక్కడి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు చూసి ఫ్రాన్స్‌ కుటుంబాలు అవాక్కయ్యారు. ఈ వార్త వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Love marriageFrance GroomKhammam BridekhammamViral news

Trending News