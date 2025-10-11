Lovers Romance Video: ఛీ..ఛీ.. ఎంతకు తెగించార్రా.. ఏకంగా క్లాసులోనే ఛెండాలం.. గాఢంగా హగ్గులు, కిస్సులు.. వీడియో..

Boy and Girl romance in Class Room Shocking video: ఇటీవల యువతీ, యువకులు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు సమాజంలో కొంత మంది ప్రవర్తన చూస్తుంటే షాకింగ్ కు గురిచేస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది పబ్లిక్ గా తప్పతాగి బైక్ ల మీద, కార్లలో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. మరికొంత అయితే మెట్రోలు,రైళ్లు, బస్టాండ్ లలో తమ పని కానిచ్చేస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఉన్నారన్న విషయాలు కూడా ఏమాత్రం పట్టించుకొవడంలేదు.
Someone’s Future Partner 🤡 pic.twitter.com/s48BRF2sxY
— Vijay (@veejuparmar) October 10, 2025
కామాంతో పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీరి ప్రవర్తన చూస్తుంటే ఇతరులు వీరికి దూరంగా పోతున్నారు. కొంత మంది అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిల్ని టెంప్ట్ చేసి మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దేవాలయంలాంటి క్లాసులో కొంత మంది నీచపు పనులు చేశారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
క్లాసులో యువకుడు, యువతీతో రీల్స్ చేశారు. దీనిలో యువతి ఘోరంగా అతడిపైకి ఎక్కి పూర్తిగా అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించింది. చుట్టుపక్కల మగాళ్లు ఉన్న ఆమె ఏ మాత్రంవెనక్కి తగ్గకుండా మరీ బరితెగించి ప్రవర్తించింది. ఇద్దరు గాఢంగా హగ్గులు చేసుకుంటూ, ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రెచ్చిపోయారు.
మొత్తంగా వీరు చేస్తున్న ఛెండాలంను అక్కడున్న వారు వీడియోలు తీసుకున్నారు.ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. మరీ ఇంతకు తెగించార్రా అంటూ సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.పవిత్రమైన క్లాసులో ఇదెక్కడి దారుణాలు అంటూ..వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
