English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఘోరం.. స్టూడెంట్‌ను స్కూల్లో తలకిందులుగా వేలాడ దీసిన సిబ్బంది.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Boy handing upside down in Haryana: పానిపట్‌లోని జట్టల్ రోడ్డులో ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఈ ఘోరం చోటు చేసుకుంది. ముఖిజా కాలనీకి చెందిన డోలీ అనే మహిళ తన ఏడేళ్ల కుమారుడిని ఇటీవలే ఈ పాఠశాలలో చేర్పించారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలుడ్ని తలకిందులుగా వేలాడదీయడం పెనుసంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 01:09 PM IST
  • బాలుడిపై స్కూల్లో దారుణం..
  • తలకిందులుగా వేలాడ దీసిన సిబ్బంది..

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
Video Viral: ఘోరం.. స్టూడెంట్‌ను స్కూల్లో తలకిందులుగా వేలాడ దీసిన సిబ్బంది.. ఏంజరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Boy hung upside and down beaten at panipat Haryana video: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దాని కోసం ఎంత డబ్బులైన ఖర్చుపెడతారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది ఇప్పటికి కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో చేర్పిస్తే, మరికొంత మంది ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చేర్పిస్తారు.తమ పిల్లలకు క్వాలీటీతో కూడిన విద్యను అందిస్తారని పాకులాడుతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ కొంత మంది స్కూల్ సిబ్బంది పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి ఇటీవల దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొంతమంది అమ్మాయిల్ని వేధిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు వస్తున్నారు. మరికొంత మందికయితే పేరుకే టీచర్లు అని చెప్పుకుంటారు. కానీ వాళ్లకు అస్సలు చదువు రాదు.

 

ఇలాంటి వారు సైతం టీచర్లుగా చలామణి అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం వార్తలలో చూస్తున్నాం. తాజాగా.. హర్యానాలోని పానీపట్ లోని ఒక స్కూల్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

పానిపట్‌లోని జట్టల్ రోడ్డులో ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖిజా కాలనీకి చెందిన డోలీ అనే మహిళ తన ఏడేళ్ల కుమారుడిని ఇటీవల స్కూల్ లో చేర్పించారు. తన కొడుకు హోంవర్క్ పూర్తి చేయలేదని ప్రిన్సిపాల్ రీనా.. బాలుడిపై సీరియస్ అయ్యింది. అతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వమని స్కూల్ డ్రైవర్ అజయ్‌కు  చెప్పింది.

Read more: Sohani Kumari Husband: హైదరాబాద్‌లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటికి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

అతను బాలుడ్ని తలకిందులుగా వేలాడ దీసి కిటికికి కట్టేశాడు.ఆ తర్వాత దీన్ని వీడియో కూడా తీసి పైశాచీక ఆనందం పొందాడు. ఇది బాలుడి ఇంట్లో వారికి తెలియడంతో...దీనిపై ప్రిన్సిపాల్ ను ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ రీనా స్వయంగా చిన్నపిల్లల్ని కొడుతుంది.  ఇది చూసి తల్లిదండ్రులు షాక్ కు గురయ్యారు. ఇప్పటికే విద్యాశాఖ మైనర్లపై హింసించడం చేయోద్దని కూడా చెప్పింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనుసంచలనంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Haryanaboy hung upside and downPanipat schoolstudent hung upside downVideo Viral

Trending News