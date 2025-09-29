Boy hung upside and down beaten at panipat Haryana video: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు మంచి చదువు చెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దాని కోసం ఎంత డబ్బులైన ఖర్చుపెడతారు. అంతే కాకుండా కొంత మంది ఇప్పటికి కూడా గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో చేర్పిస్తే, మరికొంత మంది ప్రైవేటు స్కూళ్లలో చేర్పిస్తారు.తమ పిల్లలకు క్వాలీటీతో కూడిన విద్యను అందిస్తారని పాకులాడుతారు.
కానీ కొంత మంది స్కూల్ సిబ్బంది పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి ఇటీవల దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొంతమంది అమ్మాయిల్ని వేధిస్తున్నారు. మరికొంత మంది తప్పతాగి స్కూళ్లకు వస్తున్నారు. మరికొంత మందికయితే పేరుకే టీచర్లు అని చెప్పుకుంటారు. కానీ వాళ్లకు అస్సలు చదువు రాదు.
पानीपत में प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है।
बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह स्कूल काम करके नहीं गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल ने डांटने क लिए ड्राइवर को बुलाया।
ड्राइवर ने बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की… pic.twitter.com/zDKHeWNuDv
— Ronak Lakhara (@ronak_parihar03) September 29, 2025
ఇలాంటి వారు సైతం టీచర్లుగా చలామణి అవుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం వార్తలలో చూస్తున్నాం. తాజాగా.. హర్యానాలోని పానీపట్ లోని ఒక స్కూల్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
పానిపట్లోని జట్టల్ రోడ్డులో ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖిజా కాలనీకి చెందిన డోలీ అనే మహిళ తన ఏడేళ్ల కుమారుడిని ఇటీవల స్కూల్ లో చేర్పించారు. తన కొడుకు హోంవర్క్ పూర్తి చేయలేదని ప్రిన్సిపాల్ రీనా.. బాలుడిపై సీరియస్ అయ్యింది. అతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వమని స్కూల్ డ్రైవర్ అజయ్కు చెప్పింది.
అతను బాలుడ్ని తలకిందులుగా వేలాడ దీసి కిటికికి కట్టేశాడు.ఆ తర్వాత దీన్ని వీడియో కూడా తీసి పైశాచీక ఆనందం పొందాడు. ఇది బాలుడి ఇంట్లో వారికి తెలియడంతో...దీనిపై ప్రిన్సిపాల్ ను ప్రశ్నించారు. అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ రీనా స్వయంగా చిన్నపిల్లల్ని కొడుతుంది. ఇది చూసి తల్లిదండ్రులు షాక్ కు గురయ్యారు. ఇప్పటికే విద్యాశాఖ మైనర్లపై హింసించడం చేయోద్దని కూడా చెప్పింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనుసంచలనంగా మారింది.
