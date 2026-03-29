Video Viral: ఏంట్రా ఇంత చిన్నవయసులోనే.!. బుడ్డొడి డబుల్ యాక్షన్ చూస్తే కడుపుబ్బా నవ్వడం ఖాయం.!. వీడియో వైరల్..

Boy stopped his crying after seeing little beautiful baby girl funny video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ గా మారుతాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఫన్నీ వీడియోలు చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా ఎక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరిగిన ఇటీవల చాలా మంది తమ ఫోన్ల లో రికార్డులు చేసి మరీ వాటిని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే.. చిన్న పిల్లల వీడియోలను చూసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక బుడ్డొడి వీడియో నెట్టింట బాగావైరల్గా మారింది. దీనిలో అతను షాపింగ్ మాల్ లో కింద పడి గుక్క పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు. ఇంతలో ఒక చిన్న పాప అక్కడకు వచ్చింది. అతడ్ని చూసింది.
బుడ్డొడు ఆమెను చూసి వెంటనే పైకి లేచి హయ్ అంటూ పాపను పలకరించాడు.ఆమె కూడా బాలుడ్ని హయ్ అంటూ విష్ చేసింది. ఆమె వెళ్లిపోగానే అతగాడు మళ్లీ ఏడ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు. మరీ ఆ బాలుడు ఎందు కోసం ఏడ్చాడో తెలీదు కానీ చిన్నపాపను చూడగానే అతను ఫుల్ సంబర పడ్డాడు. కానీ ఆ సంబరం కొన్ని నిముషాల్లో మాయిమైంది. దీంతో మరల కింద పడి గుక్కపెట్టి ఏడ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు.
ఇక ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు భలే ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేసుకుంటున్నారు . ఏజ్ అనేది జస్ట్ నెంబర్ మాత్రమే అని.. అందరు కూడా అలానే ఉంటారా..?.. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
Read more: Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. భారీ కొండ చిలువకే సుస్సు పోయించిన యువకుడు.. వీడియో వైరల్..
ఓరేయ్.. ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నవ్.. పెద్దాయ్యాక నిన్న తట్టుకొవడం ఎలా రా అంటూ మరికొంత మంది ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది ఇద్దరు భలే క్యూట్గా ఉన్నారని ఈ వీడియోను వైరల్ చేస్తున్నారు.