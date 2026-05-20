Brave girl catches snake with bare hands video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తుంటే మరికొన్ని వీడియోలు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు ఈ డెంజర్ రిస్క్ లు ప్రాణాలు పోయేందుకు కూడా కారణమౌతాయి. ఈ క్రమంలో ఒకప్పుడు పాములు చూడగానే చాలా మంది దూరంగా పారిపోయే వారు . కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ట్రెండ్ మారింది. కోబ్రాను పట్టుకుని హత్తుకుంటున్నారు.
వాటిని ఎక్కడంటే అక్కడ పట్టుకుని ఫోటోలు, రీల్స్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు కాటు వేస్తాయని ఏ మాత్రం భయంలేకుండా విచ్చల విడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నాగు పాములు తరచుగా ఇటీవల మానవ ఆవాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. చల్లగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. తాజాగా.. ఒక యువతి కోబ్రాను ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వట్టి చేతులతో పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత డెర్ గా పాము మగ పాము అని అందుకు తన దగ్గర కూల్ గా ఉందని నవ్వుతూ చెప్పింది.
అంతే కాకుండా కోబ్రా క్యూట్ గా ఉందా..?.. నేనా.. అంటూ కూడా మాట్లాడింది. ఆ తర్వాత నాగు పాములు దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి చెట్లలో వదిలేసింది. తన వీడియోను ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.
అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అమ్మాయేంట్రా..?..ఏ మాత్రం భయంలేకుండా అంటూ షాకింగ్ గా చూస్తు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం పాముతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంటున్నారు.