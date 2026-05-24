/Cobra Video: స్కూటీలో దూరిన నాగుపాము.. పట్టుకున్న యువతి.. వీడియో చూస్తే ఫ్యూజులు అవుట్!

Cobra Inside Scooty Viral Video Watch: సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే అమ్మో అని ఆమడ దూరం పరిగెడతాం.. అలాంటిది కదిలే స్కూటీలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఉందంటే ఆ ఊహే ఒంటికి చెమటలు పట్టిస్తుంది. తాజాగా సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి చోటుచేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి నడుపుతున్న స్కూటీలోకి నాగుపాము దూరిన ఉదాంతం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఒక లేడీ స్నేక్ క్యాచర్ ప్రాణాలకు తెగించి ఆ పామును రక్షించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఒక బైక్ యజమాని తన యాక్టీవ స్కూటీపై రోడ్డుపై వెళ్తుండగా.. ఒక్కసారిగా అతడి వాహనం లోపల ఏదో కదలడం గమనించాడు.. అయితే ఆ స్కూటీని అక్కడే ఆపి గమనించగా.. అందులో పొడవాటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దూరి ఉండడం చూసి అతడికి గుండె ఆగిపోయినంత పని అయింది.. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అతను ఆ రోడ్డు వెంట వెళ్తున్న స్థానికులకు సమాచారం అందించాడు. అయితే వారి వెంటనే ఒక లేడీస్ స్నేక్ క్యాచర్ కి సమాచారం అందించినట్లు సమాచారం..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆ యువతి స్పాట్కు చేరుకుంది.. స్కూటీ లోపల ఇరుక్కుపోయిన నాగుపామును ఆ యువతి వినూత్న ఉపాయంతో బయటికి తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. మొదట బైకును రోడ్డుపై పక్కకు పడుకోబెట్టడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత ఎలాంటి భయం లేకుండా అత్యంత చాకచక్యంగా బైక్ బాడీ షార్ట్ మధ్యలో దాక్కొని ఉన్న పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. నాగుపాము పడక విప్పి బుసలు కొడుతున్నప్పటికీ ఆమె ఏమాత్రం బెదరకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ పామును బయటికి లాగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడున్న కొంతమంది స్మార్ట్ఫోన్లో చిత్రీకరించి instagramలో రీల్ రూపంలో షేర్ చేశారు. అంతే ఈ వీడియో షేర్ చేసిన కొంత వ్యవధిలోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ యువతి ధైర్య సాహసాలను చూసి అవాక్కయ్యారు. నిజంగా ఈమెకు చాలా గుండె ధైర్యం ఉంది.. ఆ లేడీ స్నేక్ క్యాచర్ పాము కాటేస్తే ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే ఎంతో సులభంగా తప్పించుకోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
