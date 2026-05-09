/Cobra Video: అమ్మో కింగ్ కోబ్రా.. వెనక్కి తిరిగి కాటేయబోతే.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? వీడియో..

Giant Black King Cobra Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు అందర్నీ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులతో పాటు ప్రమాదకరమైన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఫిదా పోయేలా చేస్తున్నాయి.. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోయి మళ్లీ మళ్లీ చూస్తున్నారు. అత్యంత భయంకరమైన విషపూరితమైన బ్లాక్ కింగ్ కోబ్రా అను ఒక వ్యక్తి చాకచక్యంగా పట్టుకున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. అసలు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక నల్లటి బ్లాక్ భారీ కింగ్ కోబ్రా జనావాసాల్లోకి వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, అక్కడే ఉన్న ఒక స్నేక్ క్యాచర్ దానిని బంధించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ముందుగా ఆ పాము తోక భాగాన్ని పట్టుకొని లాగేందుకు ప్రయత్నించగా.. ఆ కింగ్ కోబ్రా ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి అతనిపై దాడి చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించింది. ఆ సమయంలో పాము వేగాన్ని చూస్తే ఎవరికైనా ప్రాణభయంతో పారిపోవాలనిపిస్తుంది. అంత వేగంతో ఆ పాము ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరగడం చూసి అతను భయంతో పాము తోకను వదిలిపెట్టడం మీరు చూడొచ్చు..
వెంటనే అతను చాకచక్యంగా కాస్త వెనక్కి జరిగి ఆ తోకను కూడా వదిలిపెట్టినట్లు మీరు వీడియోలో గమనించవచ్చు. దాంతో ఆ కోబ్రా అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయేందుకు వేగంగా ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ ఆ వ్యక్తి దాన్ని వదలకుండా అత్యంత ఏకాగ్రతతో మళ్ళీ దాని వెనకకు వెళ్లి ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా తోకను పట్టుకొని నియంత్రించాడు. చివరకు ఆ భయంకరమైన పామును ఎంతో చాకచక్యంగా.. చాలా జాగ్రత్తగా బంధించాడు..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే లక్షలాది వ్యూస్ను సంపాదించింది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే, కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. ఆ వ్యక్తి ఎంత ధైర్యవంతుడై ఉంటే అంత ప్రమాదకరమైన పాముతో అలా ఆడుకుంటాడు అని కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అది పాము కాదు సాక్షాత్తు యముడు అని.. కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు వారికి నచ్చిన విధంగా అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.
