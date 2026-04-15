  • Cobra Video: యముడిలా విరుచుకుపడ్డ 15 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Cobra Video: యముడిలా విరుచుకుపడ్డ 15 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

15 Foot King Cobra Video Watch: ఇటీవలే జనావాసాల్లో సంచారం చేసిన  15 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 03:10 PM IST

Cobra Video: యముడిలా విరుచుకుపడ్డ 15 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

15 Foot King Cobra Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఏ వీడియో ఎలా వైరల్‌ అవుతుందో చెప్పలేం.. కొన్ని వీడియోలు ఫన్నీగా ఉంటే.. మరికొన్ని వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా చేస్తాయి. తాజాగా అటువంటి కోవకే చెందిన ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. సుమారు 15 అడుగుల పొడవున్న అతి ప్రమాదకరమైన నాగుపాము జనావాసాల్లోకి రావడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురైన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

జనాలు అటు ఇటు తిరుగుతున్న ప్లేస్‌లో అకస్మాత్తుగా 15 అడుగుల భారీ కింగ్ కోబ్రా దర్శనమిచ్చింది. ఆ పాము పరిమాణాన్ని చూసిన జనం భయంతో అటు ఇటు పరుగులు తీయడం ప్రారంభించారు.  సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా వంటి విష సర్పాలు అత్యంత వేగంగా దాడి చేస్తాయని మనందరికీ తెలిసిందే.. ఈ క్రమంలో స్థానికులు వెంటనే అలర్టై అక్కడి నుంచి పరిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్నేక్‌ క్యాచర్స్‌కి సమాచారం అందించారు. 

సమాచారం తెలుసుకున్న స్నేక్‌ క్యాచర్‌ వెంటనే రంగంలోకి దిగాడు.. ఎటువంటి భయం లేకుండా.. ఆ పామును బంధించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.. ఆ 15 అడుగుల కింగ్‌ కోబ్రాను ఆ వ్యకిని చూసి ఒక్కసారిగా పడగ విప్పింది. ఈ వీడియోలో చూస్తుంత సేపు.. ఎప్పుడు ఏం అవుతుందో అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.. ఆ వ్యక్తి ఎంతో చాకచక్యంగా దాని తోకను పట్టుకుని నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నించాడు..

ఆ స్నేక్ క్యాచర్ భారీ పామును పట్టుకునే క్రమంలో.. ఆ కింగ్ కోబ్రా ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగి అతనిపైకి దాడి చేసేందుకు వేగంగా అతని వైపు దూసుకు రావడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ సమయంలో ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా.. ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లేది.. కానీ, ఆ వ్యక్తి తన నైపుణ్యంతో మెరుపు వేగంతో పక్కకు తప్పించుకోవడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అతను, మళ్ళీ ఏమాత్రం తడబడకుండా దానిని సురక్షితంగా బంధించి ఒక సంచిలో వేయడం కూడా మీ ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు..

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌తో పాటు ఎక్స్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌లో  విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతోంది. ఇప్పటికీ ఇది మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సంపాదిస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇది మామూలు ధైర్యం కాదు, ఆ స్నేక్ క్యాచర్ రియల్ హీరో అంటూ కామెంట్స్‌ కూడా చేస్తున్నారు. అయితే, ఇలాంటి పాములు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా పలు రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

