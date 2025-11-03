English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Up Wedding Chicken Fight Video: వామ్మో.!. పెళ్లిలో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్న అతిథులు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో..

Up Wedding Chicken Fight Video: వామ్మో.!. పెళ్లిలో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్న అతిథులు.. అసలు విషయం తెలిస్తే షాక్.. వీడియో..

Guests fighting for chicken in uttar Pradesh: వధువు, వరుడి తరపున బంధువులు పెళ్లిలో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకున్నారు. ఎవరు చెప్పిన వెనక్కు తగ్గలేదు. దీంతో పెద్ద రచ్చనడించింది.  వెంటనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:43 PM IST
  • చికెన్ కోసం కోట్లాట..
  • వీడియో వైరల్..

Bride and Groom Guests fighting for chicken in up wedding video: సాధారణంగా పెళ్లిలో కొన్నిసార్లు ఫన్నీ ఘటనలు జరుగుతాయి. మరికొన్ని సార్లు షాక్ కు గురిచేసే ఘటనలు కూడా జరుగుతాయి. కొంత మంది కావాలని చేస్తారో మరీ పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తారో కానీ.. మొత్తంగా కొంత మంది పెళ్లి వేడుకలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని పెళ్లిళ్లలో డ్యాన్స్ లు, సరదా ఘటనలు జరిగితే.. మరికొన్ని పెళ్లి వేడుకల్లో గొడవలు, ఫైటింగ్ లు జరుగుతాయి. ఈ ఘటనలు కాస్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఒక పెళ్లి వేడుక ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బిజ్నోర్ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.పెళ్లి వేడుక గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది. ఇంతలో ఇరువైపుల బంధువులు భోజనాలకు వెళ్లారు. అక్కడ చికెన్ మొదలైనవి వండారు. అయితే.. చికెన్ విషయంలో కొంత మంది మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్త ఒక్కసారిగా పెద్దది అయ్యింది.

కొంత మంది తిట్టుకుంటూ, పిడిగుద్దులు వేసుకున్నారు. దీంతో  అక్కడ రచ్చగా మారింది. పెళ్లివేడుక కాస్త రణరంగంగా మారిపోయింది. వెంటనే అక్కడున్న కొంత మంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.  కానీ అప్పటికే చేయిదాటిపోయింది. అతిథులు ఒకరిపై మరోకరు చైర్ లు వేసుకుంటూ, పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు.

Read more: Snake Video: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. బుసలు కొడుతున్న పాములతో డెంజర్ స్టంట్స్.. షాకింగ్ వీడియో..

మొత్తంగా ఈ ఘటనతో పెళ్లి వేడుక కాస్త పెద్ద యుద్దంగా మారిపోయింది. దీంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చి పెళ్లి  సజావుగా సాగేలే చేశారు. కొంత మంది ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ  ఘటనపై ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని అధికారులు చెప్పారు. మొత్తంగా ఈ చికెన్ కోసం ఫైటింగ్ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshWedding Videochicken fry dispute in upBijnor wedding fightfight for chicken in uttar Pradesh

Trending News