Viral Video: పెళ్లిలో ఈ పాడు పనులు ఏంట్రా సామి..మొగుడ్ని మడతపెట్టేస్తుంది ఏమో పాప!

Bride Doing Push Ups: పెళ్లి పీటల మీద శ్రద్ధగా వివాహం చేసుకోవాల్సిన వధూవరులు విన్నూతమైన పని చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. దీన్ని చూస్తుంటే కొందరు ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు.
వివాహానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా షేర్ అవుతాయి. కొన్ని చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని కోపం తెప్పించే విధంగా ఉంటాయి. అవి వచ్చిన వెంటనే హిట్ అవుతాయి. అలాంటి ఒక వివాహ వీడియో ఇటీవల కనిపించింది. ఇది ఖచ్చితంగా చాలా వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో వధూవరులు వివాహానికి ముందు పుష్-అప్లతో తమ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. కానీ గెలిచిన వాళ్లను చూసి అక్కడున్న అతిథులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది పెళ్లా లేదా బాడీ బిల్డర్స్ బలప్రదర్శనా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వధూవరుల పుష్-అప్ పోటీ
ఈ వీడియో పెళ్లి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతుండగా ప్రారంభమవుతుంది. వధూవరుల కుటుంబాలు, అతిథులు చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు. తరువాత వధూవరుల మధ్య పుష్-అప్ పోటీ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభంలో వరుడు పోటీని గెలుస్తాడని అనిపిస్తుంది. కానీ ఫ్రేమ్ చివరిలో ఏమి జరుగుతుందో ఎవరి ఊహకూ అందనిది.
వధువు ఆట గెలిచింది
వీడియోలో పోటీ ప్రారంభమవుతుందని మనం చూస్తాము. వధూవరులు పుష్-అప్లు చేస్తారు. ఈ సంఖ్య క్రమంగా 1 నుండి 20కి పెరుగుతుంది. వధువు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, 20వ పుష్అప్ చేయగానే, వరుడు చివరికి ఓడిపోతాడు. వధూవరులకు సంబంధించిన ఈ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో meme_junction2806 అనే హ్యాండిల్ నుండి షేర్ చేశారు. అయితే ఈ వీడియోపై చాలా రకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పెళ్లిలో ఈ బలప్రదర్శన అవసరమా అంటూ కొందరు ట్రోల్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు పెళ్లిలో ఇలాంటి సరదాలు కామన్ అంటూ చేస్తున్నారు.
Also Read: Uppada Beach Gold: ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగారపు వర్షం..తుపాను తర్వాత సముద్రం నుంచి బంగారం కొట్టుకొచ్చింది!
Also REad: Coimbatore Rape: విమానశ్రయం దగ్గర 19 అమ్మాయి మానభంగం..దుస్తులు చినిగిపోయేలా, నగ్నంగా చెట్లపొదల్లో!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook