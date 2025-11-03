English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Viral Video: పెళ్లిలో ఈ పాడు పనులు ఏంట్రా సామి..మొగుడ్ని మడతపెట్టేస్తుంది ఏమో పాప!

Viral Video: పెళ్లిలో ఈ పాడు పనులు ఏంట్రా సామి..మొగుడ్ని మడతపెట్టేస్తుంది ఏమో పాప!

Bride Doing Push Ups: పెళ్లి పీటల మీద శ్రద్ధగా వివాహం చేసుకోవాల్సిన వధూవరులు విన్నూతమైన పని చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. దీన్ని చూస్తుంటే కొందరు ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
5
Bank holidays
Bank Holiday: బ్యాంకులకు 11 రోజులు సెలవులు.. కారణమేమిటంటే..!
Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
6
hyderabad metro trains
Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
Real Estate: ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20వేలు కూడా లేదు.. ఇప్పుడు ఎకరం రూ. 50లక్షలు.. ఈ ప్రాంతంలో భూమి కొంటే బంగారు బాతు కొన్నట్లే..!!
6
Chegunta land prices
Real Estate: ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20వేలు కూడా లేదు.. ఇప్పుడు ఎకరం రూ. 50లక్షలు.. ఈ ప్రాంతంలో భూమి కొంటే బంగారు బాతు కొన్నట్లే..!!
Bigg Boss 9: బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్‌లో ఊహించని‌ షాక్.. హౌస్ నుంచి ఫైర్ బ్రాండ్ దివ్వెల మాధురి ఔట్‌
5
Divvala Madhuri Eliminated
Bigg Boss 9: బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్‌లో ఊహించని‌ షాక్.. హౌస్ నుంచి ఫైర్ బ్రాండ్ దివ్వెల మాధురి ఔట్‌
Viral Video: పెళ్లిలో ఈ పాడు పనులు ఏంట్రా సామి..మొగుడ్ని మడతపెట్టేస్తుంది ఏమో పాప!

Bride Doing Push Ups: పెళ్లి పీటల మీద శ్రద్ధగా వివాహం చేసుకోవాల్సిన వధూవరులు విన్నూతమైన పని చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతోంది. దీన్ని చూస్తుంటే కొందరు ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు విమర్శలు చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

వివాహానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా షేర్ అవుతాయి. కొన్ని చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని కోపం తెప్పించే విధంగా ఉంటాయి. అవి వచ్చిన వెంటనే హిట్ అవుతాయి. అలాంటి ఒక వివాహ వీడియో ఇటీవల కనిపించింది. ఇది ఖచ్చితంగా చాలా వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో వధూవరులు వివాహానికి ముందు పుష్-అప్‌లతో తమ పరాక్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. కానీ గెలిచిన వాళ్లను చూసి అక్కడున్న అతిథులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇది పెళ్లా లేదా బాడీ బిల్డర్స్ బలప్రదర్శనా అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

వధూవరుల పుష్-అప్ పోటీ
ఈ వీడియో పెళ్లి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతుండగా ప్రారంభమవుతుంది. వధూవరుల కుటుంబాలు, అతిథులు చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు. తరువాత వధూవరుల మధ్య పుష్-అప్ పోటీ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభంలో వరుడు పోటీని గెలుస్తాడని అనిపిస్తుంది. కానీ ఫ్రేమ్ చివరిలో ఏమి జరుగుతుందో ఎవరి ఊహకూ అందనిది.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ananya (@meme_junction2806)

వధువు ఆట గెలిచింది
వీడియోలో పోటీ ప్రారంభమవుతుందని మనం చూస్తాము. వధూవరులు పుష్-అప్‌లు చేస్తారు. ఈ సంఖ్య క్రమంగా 1 నుండి 20కి పెరుగుతుంది. వధువు ఖచ్చితంగా ఓడిపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ, 20వ పుష్‌అప్ చేయగానే, వరుడు చివరికి ఓడిపోతాడు. వధూవరులకు సంబంధించిన ఈ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో meme_junction2806 అనే హ్యాండిల్ నుండి షేర్ చేశారు. అయితే ఈ వీడియోపై చాలా రకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పెళ్లిలో ఈ బలప్రదర్శన అవసరమా అంటూ కొందరు ట్రోల్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు పెళ్లిలో ఇలాంటి సరదాలు కామన్ అంటూ చేస్తున్నారు.

Also Read: Uppada Beach Gold: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బంగారపు వర్షం..తుపాను తర్వాత సముద్రం నుంచి బంగారం కొట్టుకొచ్చింది!

Also REad: Coimbatore Rape: విమానశ్రయం దగ్గర 19 అమ్మాయి మానభంగం..దుస్తులు చినిగిపోయేలా, నగ్నంగా చెట్లపొదల్లో!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bride Viral VideoViral videoBride Doing Push UpsBride Groom VideoDulha Dulhan Ka Video

Trending News