Bride Drinking Alcohol Video: ఇదెక్కడి అరాచకం సామీ.. ఒక చేతిలో సిగరెట్, మరో చేతిలో బీర్ గ్లాస్.. పందిట్లో నవ వధువు హల్ చల్.. వీడియో వైరల్...

Bride enjoying alcohol and smoking cigarette video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు వింత పోకడలకు పోతున్నారు. మొత్తంగా పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధానికి మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. ఇటీవల జరుగుతున్న సంఘటనలు చూస్తుంటే..పెళ్లి అంటేనే కిలోమీటర్ దూరంగా యువతీ, యువకులు పారిపోతున్నారు.

కొంత మంది భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల.. భర్తలు తమ భార్యల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి తప్పులు చేసిన కూడా.. మొత్తంగా చాలా మంది పెళ్లిని అందరు దూరంగా పెడుతున్నారు. దీని ప్రభావం కూడా భవిష్యత్ తరాలపై ఉంటుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పెళ్లి వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ కావాలని చేస్తున్నారో లేదా పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తారో కానీ.. మొత్తంగా పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట సందడి చేస్తుంటాయి.

Imagine you're sitting at the wedding altar waiting for the bride, and suddenly a relative tells you that your wife has posted this reel on Instagram. pic.twitter.com/ONjQksI152

— Berlin 🚩 (@Toxicity_______) June 24, 2025