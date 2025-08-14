Brother caught his sister red handed with her boy fried inside the pizza cafe video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. కాలేజీలకు అని వెళ్లి పాడుపనులు చేస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్లేస్ లలో మరీబరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే జనాలు ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటున్నాయి. కానీ యువతీ, యువకులు మాత్రం తమకేం పట్టనట్లు రెచ్చిపోతున్నారు.
పబ్లిక్ గా రోమాన్స్ లకు దిగుతూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి తన ప్రియుడితో కలిసి సీక్రెట్ గా పిజ్జా కేఫ్ కు వెళ్లింది. ఇద్దరు సీక్రెట్ గా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రోమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఆ యువతి అన్న తన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అక్కడకు వచ్చాడు.
Kalesh b/w a Couple and Girl Brothers inside Pizza Cafe, Hapur Up
pic.twitter.com/EjEa6aj5Qa
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 12, 2025
అంతే కాకుండా వచ్చి రావడంతోనే తన సోదరి లవర్ ను గల్లా పట్టుకునిమరీ ఆమె సోదరుడు పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు. ఆమె వారిస్తున్న అతను ఆగలేదు. అదని ఫ్రెండ్స్.. యువతి ప్రియుడ్ని కింద పడేసి మరీకొట్టారు.
ఆ తర్వాత యువతి అరుస్తుండటంతో ఆమె అన్న.. ఆమెను కూడా చెంప ఛెళ్లు మన్పించేలా కొట్టాడు. ఆమెను ఈడ్చుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. వీరి హంగామా అక్కడున్న సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.
అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వారిద్దరు మెజర్లు అంటూ వారిని సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం యువతిని ట్రాప్ చేసి ఉంటాడని కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
