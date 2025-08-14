English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: పిజ్జా తినుకుంటూ ప్రియుడితో పాడుపని..!.. ఇంతలో సడెన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అన్న.. వీడియో వైరల్..

Girl romance with her lover in uttar pradesh: యువతి తన ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా సీక్రెట్ గా ప్రియుడితో పిజ్జా హౌస్ లో  ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇంతలో  ఆమె అన్న ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 11:25 AM IST
  • యూపీలో లవర్ ల రచ్చ..
  • వీడియోపై మండిపడుతున్న నెటిజన్లు..

Brother caught his sister red handed with her boy fried inside the pizza cafe video: ఇటీవల కాలంలో యువతీ, యువకులు  మరీ బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇంట్లో వాళ్లకు తెలియకుండా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. కాలేజీలకు అని వెళ్లి పాడుపనులు చేస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్లేస్ లలో మరీబరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది చేస్తున్న పనులు చూస్తుంటే జనాలు ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటున్నాయి. కానీ యువతీ, యువకులు మాత్రం తమకేం పట్టనట్లు రెచ్చిపోతున్నారు.

పబ్లిక్ గా రోమాన్స్ లకు దిగుతూ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి తన ప్రియుడితో కలిసి సీక్రెట్ గా పిజ్జా కేఫ్ కు వెళ్లింది. ఇద్దరు సీక్రెట్ గా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రోమాన్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతలో ఆ యువతి అన్న తన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అక్కడకు వచ్చాడు.

 

అంతే కాకుండా వచ్చి రావడంతోనే తన సోదరి లవర్ ను గల్లా పట్టుకునిమరీ ఆమె సోదరుడు పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టాడు. ఆమె వారిస్తున్న అతను ఆగలేదు. అదని ఫ్రెండ్స్.. యువతి ప్రియుడ్ని కింద పడేసి మరీకొట్టారు.

ఆ తర్వాత యువతి అరుస్తుండటంతో ఆమె అన్న.. ఆమెను కూడా చెంప ఛెళ్లు మన్పించేలా కొట్టాడు. ఆమెను ఈడ్చుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. వీరి హంగామా అక్కడున్న సీసీకెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.

Read more: Video Viral: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. లేడీ కండక్టర్‌ను బూతులు తిడుతూ, ఇష్టమున్నట్లు కొట్టిన ప్రయాణికురాలు.. వీడియో వైరల్..

అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వారిద్దరు మెజర్లు అంటూ వారిని సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం యువతిని ట్రాప్ చేసి ఉంటాడని కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 

