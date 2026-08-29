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Video Viral: బంగారం వద్దు.. ఉల్లిగడ్డలే ముద్దు.!. రాఖీ కట్టిన చెల్లికి బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన అన్న.. వీడియో వైరల్..

Raksha bandhan: రాఖీకట్టిన చెల్లికి వెరైటీగా సర్ ప్రైజ్ చేశాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:00 PM IST
Video Viral: బంగారం వద్దు.. ఉల్లిగడ్డలే ముద్దు.!. రాఖీ కట్టిన చెల్లికి బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన అన్న.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: onionsgiftonrakshabandhanvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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