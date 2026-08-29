/Video Viral: బంగారం వద్దు.. ఉల్లిగడ్డలే ముద్దు.!. రాఖీ కట్టిన చెల్లికి బిగ్ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన అన్న.. వీడియో వైరల్..

Brother surprised to sister on Raksha bandhan with onions: కొన్ని రోజులుగా నిత్యవసరాల ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు వరుస పండగలతో పెరిగిన ధరలతో జనాలు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే సాధారణంగా ఇటీవల వివాహలకు, ఇతర వేడుకలకు చాలా మంది ఏవైతే కాస్లీగా ఉంటున్నాయో వాటిని బహుమతులుగా ఇచ్చి సర్ ప్రైజ్ చేస్తున్నారు. గతంలో పెట్రోల్ ధరలు రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది పెట్రోల్ ను బాటిల్ లలో గిఫ్ట్ లుగా ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బ్లూడ్రమ్ ను సైతం ఇచ్చి పెళ్లిళ్లలో నవ్వులు పూయించారు.
రాఖీకి ఉల్లిగడ్డల కట్టనం.. చెల్లెలి ప్రేమకు అన్నయ్య ‘కాస్ట్లీ’ గిఫ్ట్! ..#onion #RakshaBandhan pic.twitter.com/NyxXQn1aLT
— Journalist Rajesh karanam (@rajeshkaranam9) August 29, 2026
తాజాగా..రాఖీ పండగ నేపథ్యంలో నార్మల్ గా డబ్బులు లేదా బంగారం, డ్రెస్ లు, చీరలు గిఫ్ల్ లుగా ఇస్తుంటాం.అయితే ఇక్కడొక అన్నయ్య మాత్రం తన చెల్లికి ఆనియన్ లను ఇచ్చి తన ప్రేమను చాటుకున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
దేశ మంతట నిన్న ఆగస్టు 28న రాఖీ పండగను జరుపుకున్నారు. తమ అక్కాచెల్లెళ్లలతో రాఖీలు కట్టుకుని ఇంట్లో పండగ చేసుకున్నారు. అయితే.. పండగ వేళ ఒక అన్న కాస్త వెరైటీగా ఆలోచించాడు. తనకు రాఖీ కట్టిన చెల్లికి బంగారం,చీర, డబ్బులకు బదులూ.. ఆనియన్ లను ఇచ్చి సర్ ప్రైజ్ చేశాడు. కొన్ని రోజులుగా ఉల్లి ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి.
దీంతో వంటింట్లో ఏది చేయాలన్న కూడా ఉల్లి తప్పనిసరి.అందుకు సదరు సోదరుడు వెరైటీ తన చెల్లికి ఒక 5 కిలోల ఉల్లిని రాఖీని కానుకగా ఇచ్చి ఆశ్చర్య పరిచాడు.
హైదరాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. పెళ్లిళ్లలో చూశాం కానీ.. రాఖీ వేడుక లో బంగారం, బహుమతులకు భిన్నంగా ఉల్లిగడ్డలు కట్నంగా ఇవ్వడం కొత్తగా ఉందంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్ లు చేస్తున్నారు.
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