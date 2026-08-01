/మనుషులకే కాదు.. గేదెలకీ మేకప్.. హర్యానాలో బఫెలో బ్యూటీ పార్లర్.. వీడియో!

Buffalo Beauty Parlour Video Watch: మనుషుల అందచందాల కోసం వాడకొక బ్యూటీ పార్లర్, హెయిర్ సెలూన్ ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ, మనకు పాలనిస్తూ.. నిత్యం సేవలందించే మూగజీవాలైన గేదెలకు, ఎద్దులకు కూడా ఒక బ్యూటీ పార్లర్ ఉందంటే నమ్మగలరా? వినడానికి కాస్త వింతగా, ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా.. ఇది అక్షరాలా నిజం.. హర్యానాలోని కైథల్ జిల్లాకు చెందిన సందీప్ జాఖోలీ అనే పశుప్రేమికుడు ప్రారంభించిన ఈ వినూత్న గేదెల బ్యూటీ పార్లర్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగానూ చర్చనీయాశమైంది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
సాధారణంగా నగరాల్లో పెంచుకునే కుక్కలు, పిల్లల ఆరోగ్యం, అందం కోసం పెంపుడు జంతువుల యజమానులు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు జీవనాధారమైన పాడి పశువుల శారీరక శుభ్రతను అంతగా పట్టించుకోరు.. ఈ ఆలోచనే సందీప్ మనసును కదిలించింది.. పశువులకు కూడా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, శుభ్రత, అందం అవసరమని నమ్మిన సందీప్.. పశువుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ గ్రూమింగ్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి రైతులు తమ పశువులను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాటిని ముస్తాబు చేయిస్తున్నారు.
కొమ్ముల పాలిష్ నుంచి హెయిర్ కటింగ్ వరకు..
ఈ పార్లర్లో లభించే ఫీచర్స్ చూస్తే.. ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.. పశువుల కొమ్ములను ప్రత్యేక పరికరాలతో శుభ్రం చేసి, బాగా మెరిసేలా పాలిష్ చేస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి కొమ్ములకు ఆకర్షణీయమైన ఆకారాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు.. అలాగే పశువులకు శారీరక వేడి తగ్గేలా.. క్రిమి కీటకాలు చేరకుండా ఉండేందుకు వీలుగా అందమైన హెయిర్ కటింగ్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా పశువుల అందాల పోటీలకు తీసుకెళ్లేముందు రైతులు తమ జీవాలకు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన మేకోవర్ చేయిస్తున్నారని షాప్ యాజమాని తెలుపుతున్నారు.
నకిలీ కొమ్ములు కూడా..
ఈ పార్లర్ కేవలం పై అందానికే పరిమితం కాకుండా.. పశువుల ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. సిబ్బంది పశువుల కాళ్లను శుభ్రం చేసి ట్రిమ్ చేస్తారు. దీనివల్ల పశువులు నడవడానికి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటమే కాక ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉంటాయి. ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా పశువు కొమ్ము విరిగిపోతే.. ఆ స్థానంలో నిజమైన కొమ్ములా కనిపించే ఆర్టిఫిషియల్ హార్న్ కూడా పెడుతున్నారు.
సందీప్ చేస్తున్న ఈ వినూత్న ప్రయోగం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో @official_sandeep_jaakholi అనే ఖాతా నుంచి ఆయన షేర్ చేసే గేదెల మేకోవర్, సింగ్ పాలిషింగ్ వీడియోలకు లక్షల్లో వ్యూస్ వస్తున్నాయి. మూగజీవుల పట్ల సందీప్ చూపుతున్న అద్భుతమైన ప్రేమ, ఆయన ఆలోచనా విధానంపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
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