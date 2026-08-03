Bihar Railway Viral Video: భారత రైళ్లలో నిత్యం అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. అయితే, తాజాగా బీహార్లోని ఛాప్రా రైల్వే స్టేషన్లో చోటుచేసుకున్న ఒక ఉదంతం నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేయడమే కాకుండా పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్విస్తోంది. రైల్వే ప్లాట్ఫామ్పై గేదెలు స్వేచ్ఛగా తిరగడంతో పాటు మరోవైపు రైలు బోగీలోని సీట్లలో మేకలు అత్యంత రాజసంగా కూర్చోవడం ప్రయాణికులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజా వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
అసలేం జరిగింది?
ఛాప్రా జంక్షన్ పరిసరాల్లో తీసిన ఈ వీడియోలో.. ప్లాట్ఫామ్ పైభాగంలో ప్రయాణికులు నడిచే మార్గంలో పెద్ద సంఖ్యలో గేదెలు హల్చల్ చేస్తూ కనిపించాయి. రైలు కోసం ఎదురుచూసే బెంచీల సమీపంలో పశువులు గుంపులుగా సంచరిస్తుండటంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అంతేకాకుండా చాలా మంది ఈ వింతను చూసి మొబైల్స్లో వీడియోలు కూడా రికార్డ్ చేశారు.
ఇక అసలు సిసలైన దృశ్యం రైలు బోగీ లోపల కనిపిస్తుంది.. ఒక ప్యాసింజర్ రైలులో ప్రయాణికుల కోసం కేటాయించిన సీట్లపై మనుషులకు బదులుగా మేకలు ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉన్నాయి. సాధారణంగా ప్రయాణికుల రద్దీతో కిటకిటలాడే రైలు బోగీల్లోకి ఈ మేకలు ఎలా వచ్చాయనేది అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది.. తోటి ప్రయాణికులు కూడా వాటిని తోలే ప్రయత్నం చేయకుండా వింతగా చూస్తూ ఉండిపోయారు. కొందరు ఈ దృశ్యాన్ని తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఇది క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇది రైల్వే స్టేషన్ లా లేదు.. పశువుల సంతలా ఉంది!.. అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. వీటికి కూడా కన్ఫర్మ్డ్ టికెట్లు లభించాయేమో.. అందుకే సీట్లలో అంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాయని మరొకరు సెటైర్ వేశారు. భారతీయ రైల్వేల్లో అందరికీ సమ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అనడానికి ఇదే నిదర్శనం అంటూ.. మరికొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
ఈ ఘటన నవ్వు తెప్పించేలా ఉన్నప్పటికీ.. రైల్వే స్టేషన్లలో భద్రతతో పాటు పరిశుభ్రత తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం ఉండే రైల్వే భద్రతా బలగాలు (RPF) కన్నుగప్పి పశువులు ప్లాట్ఫామ్లు, రైలు బోగీల వరకు ఎలా రాగలిగాయనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. పశువుల వల్ల ప్రయాణికులకు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన ఇక్కడ వ్యక్తమవుతోంది. రైల్వే పరిపాలన విభాగాలు తక్షణమే స్పందించి స్టేషన్లలో పశువుల సంచారాన్ని అరికట్టాలని.. ప్రయాణికులకు తగిన సదుపాయాలు కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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