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రైలు సీట్లలో మేకలు, ప్లాట్‌ఫామ్‌పై గేదెలు.. వీడియో చూస్తే నవ్వుకుంటారు!

Bihar Railway Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫామ్‌పై గేదెలు తిరగడం, బోగీల్లో మేకలు కూర్చొవడానికి సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ మారాయి. ఇవి చూసినవారు అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:47 PM IST
రైలు సీట్లలో మేకలు, ప్లాట్‌ఫామ్‌పై గేదెలు.. వీడియో చూస్తే నవ్వుకుంటారు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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