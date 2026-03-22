Bull Attacks on Red colour tractor video: సాధారణంగా మనం వీధుల్లో తరచుగా శునకాలు,పెంపుడు జంతువులను చూస్తుంటాం. కొంత మంది వీధుల్లో ఎద్దులను ఊరిమీద వదిలేస్తారు. అవి కాస్త ఊరి మీద పడి పంటపొలాల్లో, కూరగాయలు అమ్మే చోటకు వెళ్లి నానా హంగామా చేస్తారు. రోడ్డు మీద వెళ్లేవారిపై దాడులు కూడా చేస్తుంటాయి. ఎక్కడికైన వెళ్లి ఏమైన తినేస్తాయి. కొంత మంది వాటికి ప్రత్యేంగా ఆహారం అందిస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వాటిని కొడుతారు. ఇక ఎద్దులకు ఎర్రటి రంగు అంటే అస్సలు ఇష్టముండదని చెప్తారు. అది ఎర్రటి రంగును చూస్తే కుమ్మేస్తుందని అంటారు. అందుకే దాని నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ ఎద్దు ఎర్రటి ట్రాక్టర్ ను చూసి దాని మీదకు దాడికి దిగింది. పొలం గట్టున పశువులు వెళ్తున్నాయి. ఇంతలోదాని ముందు నుంచి ఎర్రటి ట్రాక్టర్ మీద రైతు వెళ్తున్నాడు. ఆ ట్రాక్టర్ ఎర్రటి రంగులో ఉంది. మరీ ఎద్దుకు అది చూసి చిర్రెత్తుకొచ్చిందొ ఏంటో కానీ అది కోపంతో రెచ్చిపోయింది. ట్రాక్టర్ మీదకు వెళ్లి కోపంతో దాన్ని కొమ్ములతో కుమ్మి పడేసింది.
దెబ్బకు రైతు ఆ ట్రాక్టరమీద నుంచి కిందకు దిగి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఆ ట్రాక్టర్ ను మాత్రం ఎద్దు తుక్కు తుక్కు చేసింది. చాలా మంది దూరం నుంచి ఆ ఎద్దును చూస్తు ఉండిపోయారు. కానీ ఎవరు కూడా దాన్ని అదిరించే సాహాసం చేయలేదు.
ఎద్దు మాత్రం ట్రాక్టర్ ను తుక్కు తుక్కు చేసి నాముందుకే వస్తావా..?.. అంటూ కోపంతో ఒక లుక్ వేసింది. ఈ ఘటనను దూరం నుంచి ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు . అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. అంటూ భయపడిపోతున్నారు.