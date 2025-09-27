Jhansi Bull Attack Video: ఓర్నాయనో.. మహిళను కుమ్మేసి గాల్లో బంతిలా ఎగిరేసిన ఎద్దు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Bull attacks on Woman in Jhansi uttar pradesh video: ఇటీవల కాలంలో ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి ఇంటికి సెఫ్ గా వచ్చే వరకు కూడా టెన్షన్ గా మారిపోయింది. మార్గమధ్యంలో.. మనం వెళ్తున్న కూడా ఆపద ఎక్కడి నుంచివస్తుందో చెప్పలేని సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల రోడ్ల మీద వదిలేసిన శునకాలు, ఎద్దులు అమాయకుల మీద దాడులు చేసిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇటీవల శునకాలు దాడులు చేసికొరుకుతూ, ఎద్దులు కుమ్మేస్తున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా అవి మహిళలపై ఎక్కువగా దాడులు చేస్తున్నాయి. మరీ అప్పటి వరకు బానే ఉంటాయి.. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా వాటి ముందు నుంచి వెళ్తున్న అమాయకులపై అవి కుమ్మేసి దాడులు చేస్తాయి. దీంతో పాపం.. ఇలాంటి వారు కొన్నిసార్లు తమ ప్రాణాలు పొగొట్టుకున్న ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.
हादसे हर वक़्त आपका पीछा कर रहे होते हैं 🛑
हमेशा सतर्क रहिए
यूपी के झांसी में बबीना का वीडियो. महिला को सांड ने टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया. pic.twitter.com/CcMms7HlkI
— Ankit Muttrija (@Anku194) September 26, 2025
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఝున్సీలో చోటు చేసుకుంది. బాబినాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ సందులో తన మానాన ఆమె పొతుంది. ఇంతలో ఒక ఎద్దు ఆమె వెనుకాలే వచ్చింది. మరీ దానికి ఏమన్పించిందో కానీ ఒక్కసారిగా అది ఆమెను కుమ్మేసింది. దీంతో ఆమె గాల్లో బంతిలాగా ఎగిరి కింద పడింది. ఆతర్వాత అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లింది. కాసేపు ఆమె లేవలేదు.
కానీ ఎద్దు మాత్రం మరో రౌండ్ వేసుకుందామని అక్కడే నిల్చుని రెడీ గా ఉంది.ఆమె లక్ బాగుండీ బైక్ మీద ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఎద్దును అక్కడి నుంచి వెళ్లేలా చేశారు. ఆ తర్వాత మహిళను మెల్లగా లేపి దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించాడు.
ఎద్దు దాడి చేసిన ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వామ్మో.. పాపం.. ఆమె ఎంత ఎత్తులో వెళ్లి కింద పడింది.. ఆమె నడుము ఉందో డ్యామేజ్ అయ్యిందో అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
