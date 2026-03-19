Bull Attack Video: సీఎంకు తప్పిన ప్రమాదం.. హెలిప్యాడ్ పైకి దూసుకొచ్చిన ఎద్దు.. వీడియో ఇదే!

Bull Attack Video Watch: బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ పర్యటనలు అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది.. ముఖ్యమంత్రి హెలికాప్టర్ దిగాల్సిన హెలిప్యాడ్ ప్రాంగణంలోకి ఒక్కసారిగా ఒక ఎద్దు దూసుకు వచ్చి నానా హంగామా సృష్టించింది.. భద్రత ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్న పోలీసులను ఆ ఎద్దు వెంబడించింది.. దీంతో వారు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
బీహార్ లోని బెగుసరాయ్ జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ రావాల్సి ఉంది.. ఆయన కోసం అధికారులు అక్కడ ఒక తాత్కాలిక ప్రత్యేకమైన హెలిప్యాడ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రాకకు ఇంకా కొన్ని గంటల సమయం ఉందనగా.. చుట్టూ ఏర్పాటుచేసిన బారికేడ్లను దాటుకుంటూ ఒక ఎద్దు నేరుగా మైదానంలోకి ప్రవేశించింది.. అంతేకాకుండా ఆ మైదానంలోకి వచ్చి నాన హంగామా సృష్టించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అక్కడే విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు ఆ ఎద్దును అడ్డుకోవడానికి ఎంతగానో ప్రయత్నించారు.. అయితే ఆగ్రహంతో ఉన్న ఆ ఎద్దు ఒక్కసారిగా పోలీసుల పైకి తిరగబడడం ప్రారంభించింది.. తన కొమ్ములతో పొడవడానికి పోలీసులను వెంబడించింది. కాకి దుస్తుల్లో ఉన్న ఆ పోలీసు అధికారిని ఆ ఎద్దు మైదానమంతా రౌండ్ కొట్టిస్తూ ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆ ఎద్దు ఏమాత్రం ఆగకుండా పోలీస్ అధికారిని గ్రౌండ్ మొత్తం ఊరికించి.. భయాందోళనకు గురిచేసింది..
ఈ ఘటన అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సచిన్ గుప్తా అనే ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. భారీ భద్రత ఉన్నప్పటికీ ఒక ఎద్దు బారికేడ్లను తోసుకుని లోపలికి రావడం అక్కడ భద్రత వైఫల్యాలను ఎత్తు చూపుతోందని కొంతమంది అధికారులను విమర్శిస్తున్నారు. మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం పోలీసు శిక్షణ ఈరోజు ఆ అధికారికి బాగా ఉపయోగపడింది.. అందుకే అంత వేగంతో పరిగెత్తుతున్నారు అంటూ సరదాగా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.
అయితే, ముఖ్యమంత్రి హెలిక్యాప్టర్ ల్యాండ్ కావడానికి ముందే ఈ ఘటన జరగడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ హెలిక్యాప్టర్ దిగే సమయంలో ఈ ఎద్దు లోపలికి వచ్చి ఉంటే పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండేదని భద్రత నిపుణులు అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నారు. ఎట్టకేలకు ఇతర సిబ్బంది సహాయంతో ఆ ఎద్దును మైదానం బయటకు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే అక్కడ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు సమాచారం..
