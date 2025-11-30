English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Burmese Python Video: వామ్మో.. కోతిని మింగడానికి ట్రై చేస్తున్న బర్మన్ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Burmese Python Video: వామ్మో.. కోతిని మింగడానికి ట్రై చేస్తున్న బర్మన్ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Burmese Python Video Viral: ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన బర్మన్ కొండచిలువ చిన్న కోతి పిల్లపై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఈ ఘటన ఓ ప్రాంతంలో అడవికి అతి సమీపంలో జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 30, 2025, 04:19 PM IST

Trending Photos

Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
5
Washing Feet
Washing Feet: పడుకునే ముందు నీటితో కాళ్లు కడిగితే జరిగేది ఇదే! ఇవి తెలిస్తే దెబ్బకి అవాక్కవుతారు!
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
5
Divya Eliminated
Bigg Boss: అబ్బా సాయిరాం.. ఊహించినట్లుగానే ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్ నుండి ఆ కంటెస్టెంట్ అవుట్..!
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
6
Indian train
Indian Railway Top Speed: వందే భారత్ Vs డబుల్ డెక్కర్.. ఏ రైలు వేగంగా వెళ్తుందో తెలుసా?
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
5
Ram and Bhagyashri
Ram Bhagyashri: అర్థరాత్రి ఫారెన్ వీధుల్లో కార్ లో.. రామ్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసినట్టే..!
Burmese Python Video: వామ్మో.. కోతిని మింగడానికి ట్రై చేస్తున్న బర్మన్ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Burmese Python Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ బర్మన్ పెద్ద కొండచిలువ, కోతికి సంబంధించిన అత్యంత హృదయ విదారక ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కోతి అత్యంత భారీ కొండచిలువ నుంచి తప్పించుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలను చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కళ్ల వెంట నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు. సాధారణంగా కొండచిలువలు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని అందరికీ తెలుసు.. అయితే, ఇలాంటి పాము ఓ సాధారణ జంతువుపై దాడి చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

అడవికి చాలా సమీపంలో ఉన్న ఓ కంచె నాటిన ప్రదేశంలోకి కొండచిలువ చేరడం.. అదే చోట నిలబడి ఉన్న కోతిపై దాడి చేసి దాని ఒంటి చుట్టూ గట్టిగా చుట్టుకోవడం వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఆ కొండచిలువ నుంచి తప్పించుకోవడానికి కోతి ఎంతగానో ప్రయత్నించడం. ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ కొండచిలువ వదిలిపెట్టకపోవడం.. దీంతో ఆ పిల్ల కోతి భయంతో అరవడం వంటి దృశ్యాలను కూడా చూడొచ్చు. సాధారణంగా పిల్ల కోతులు చాలా చిన్నదిగా ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ కొండచిలువ ఆ కోతిని ఆహారంగా మలుచుకోవడానికి దాని చుట్టూ శరీరంతో గట్టిగా చుట్టి ఉండడం గమనించవచ్చు. 

pic.twitter.com/CrCB1B0rxL

వీడియోలో కోతి ఎంత అరిచినప్పటికీ ఆ కొండచిలువ వదిలిపెట్టకపోవడం కూడా మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. సాధారణంగా కొండచిలువ ఏదైనా జంతువును దాని శరీర కండరాలతో బిగ్గరగా చుడితే తప్పకుండా అది మరణించే, వరకు అలాగే పట్టుకొని ఉంటుంది. మరణించిన తర్వాతే దాని శరీరాన్ని వదులుగా చేసి ఆహారంగా మార్చుకుంటుంది. అయితే, ఈ వీడియోలో కూడా కొండచిలువ అదే చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కోతి ఎంత అరిచినప్పటికీ వదిలిపెట్టలేకపోవడం దీని అర్ధాన్నే తెలియజేస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

ఈ కోతిని కొండచిలువ పట్టుకున్న దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకు సాడ్ సాంగ్ యాడ్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా దూసుకుపోతోంది. దీనిని జమీల్ అన్సారీ అనే X హ్యాండిల్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియో చూస్తే కోతి తీవ్ర కష్టాల్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Python Snake VideoViral videoSnake VideoPython Video NewsAlbino Burmese Python Video

Trending News