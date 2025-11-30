Burmese Python Video: వామ్మో.. కోతిని మింగడానికి ట్రై చేస్తున్న బర్మన్ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Burmese Python Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ బర్మన్ పెద్ద కొండచిలువ, కోతికి సంబంధించిన అత్యంత హృదయ విదారక ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కోతి అత్యంత భారీ కొండచిలువ నుంచి తప్పించుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలను చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కళ్ల వెంట నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నారు. సాధారణంగా కొండచిలువలు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని అందరికీ తెలుసు.. అయితే, ఇలాంటి పాము ఓ సాధారణ జంతువుపై దాడి చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తే అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అడవికి చాలా సమీపంలో ఉన్న ఓ కంచె నాటిన ప్రదేశంలోకి కొండచిలువ చేరడం.. అదే చోట నిలబడి ఉన్న కోతిపై దాడి చేసి దాని ఒంటి చుట్టూ గట్టిగా చుట్టుకోవడం వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఆ కొండచిలువ నుంచి తప్పించుకోవడానికి కోతి ఎంతగానో ప్రయత్నించడం. ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ కొండచిలువ వదిలిపెట్టకపోవడం.. దీంతో ఆ పిల్ల కోతి భయంతో అరవడం వంటి దృశ్యాలను కూడా చూడొచ్చు. సాధారణంగా పిల్ల కోతులు చాలా చిన్నదిగా ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ కొండచిలువ ఆ కోతిని ఆహారంగా మలుచుకోవడానికి దాని చుట్టూ శరీరంతో గట్టిగా చుట్టి ఉండడం గమనించవచ్చు.
— Jamil Ansari (@jamil2832) November 24, 2025
వీడియోలో కోతి ఎంత అరిచినప్పటికీ ఆ కొండచిలువ వదిలిపెట్టకపోవడం కూడా మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. సాధారణంగా కొండచిలువ ఏదైనా జంతువును దాని శరీర కండరాలతో బిగ్గరగా చుడితే తప్పకుండా అది మరణించే, వరకు అలాగే పట్టుకొని ఉంటుంది. మరణించిన తర్వాతే దాని శరీరాన్ని వదులుగా చేసి ఆహారంగా మార్చుకుంటుంది. అయితే, ఈ వీడియోలో కూడా కొండచిలువ అదే చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కోతి ఎంత అరిచినప్పటికీ వదిలిపెట్టలేకపోవడం దీని అర్ధాన్నే తెలియజేస్తోంది.
ఈ కోతిని కొండచిలువ పట్టుకున్న దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకు సాడ్ సాంగ్ యాడ్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా దూసుకుపోతోంది. దీనిని జమీల్ అన్సారీ అనే X హ్యాండిల్ నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియో చూస్తే కోతి తీవ్ర కష్టాల్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.
