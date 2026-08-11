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Video Viral: ఫుట్ బోర్డ్ మీద కండక్టర్ పైశాచీకం.!. బస్సు ఎక్కుతున్న మహిళను అక్కడ తాకుతూ.!. వీడియో వైరల్..

Bus conductor misbehave video: బస్సు ఎక్కేందుకు మహిళ వచ్చింది. ఇంతలో కండక్టర్ ఆమె పట్ల పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు సీరియస్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:24 PM IST
Video Viral: ఫుట్ బోర్డ్ మీద కండక్టర్ పైశాచీకం.!. బస్సు ఎక్కుతున్న మహిళను అక్కడ తాకుతూ.!. వీడియో వైరల్..
Image Credit: busconductorvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: ఫుట్ బోర్డ్ మీద కండక్టర్ పైశాచీకం.!. బస్సు ఎక్కుతున్న మహిళను అక్కడ తాకుతూ.!. వీడియో వైరల్..
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