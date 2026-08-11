/Video Viral: ఫుట్ బోర్డ్ మీద కండక్టర్ పైశాచీకం.!. బస్సు ఎక్కుతున్న మహిళను అక్కడ తాకుతూ.!. వీడియో వైరల్..

Bus conductor harassed woman video: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మహిళల భద్రత కోసం అనేక చట్టాలు తీసుకొచ్చాయి. ఎవరైన ఆకతాయిలు వేధింపులకు పాల్పడితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్న కొంత మంది కామాంధులు మాత్రం మారడం లేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు పశువుల్లా బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్సులు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసులు మొదలైన చోట్ల వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బస్సులలో మహిళల వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొన్నిసార్లు ప్రయాణికులు, బస్సు డ్రైవర్, కండక్టర్ సైతం వేధింపులకు దిగిన ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక మహిళ ప్రయాణికురాలిని కండక్టర్ అత్యంత దారుణంగా వేధించాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. వైరల్ గా మారిన వీడియోలో ఒక మహిళ స్పీడ్ గా వచ్చి బస్సు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించింది.
ఇంతలో ఫుట్ బోర్డు మీదఉన్న కండక్టర్ ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. దీన్ని అక్కడున్న మరో యువకుడు గమనించాడు. వెంటనే కండక్టర్ ను బైటకు లాక్కొచ్చి అతనిపై దాడి చేశాడు. మీ ఇంట్లో అక్కలు, తల్లి లేదా అంటూ చెడమడా వాయించేశాడు.
మొత్తంగా అతను మహిళ పట్ల నీచంగా ప్రవర్తించిన కండక్టర్ కు అందరి ముందు చుక్కలు చూపించాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు ఇలాంటి వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.