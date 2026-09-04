/ Video Viral: ఇదెందిరా సామి.!. చిన్నారి కన్నయ్య బ్యాగు నుంచి తొంగి చూస్తున్న బుజ్జి దూడ.. వీడియో వైరల్..

Calf moving inside a little krishnas school bag ai video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తుంటే, మరికొన్ని వీడియోలు చాలా ఫన్నీగా ఉంటున్నాయి. అందుకే చాలా మంది నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఫన్నీగా ఉండే వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని వీడియోలను ఏఐతో క్రియేట్ చేసి మరీ వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో అసలు వీడియో ఏమిటో లేదా నకిలీవి ఏంటో కూడా అర్థంకానీ సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన జనాలు జన్మష్టమివేడుకల్లో బిజీగా ఉన్నారు. చాలా మంది తమ పిల్లలకు చిన్నారి కన్నయ్య, రాధమ్మ లా వస్త్రాలను ధరింప చేసి ఆనదంతో మురిసిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చిన్నారి కన్నయ్యల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ గా మారాయి. తాజాగా.. ఒక బుడ్డొడు స్కూటీ మీద వెళ్తున్నాడు. అతను తన బ్యాడులో ఒక బుజ్జి ఆవుదూడను పెట్టుకున్నాడు.
అయితే.. అది నెమ్మదిగా బ్యాగ్ నుంచి బైటకు తొంగి చూసింది. ఇంతలో బుడ్డొడు సైతం చిన్న ఆవు భలే బైటకు వచ్చిందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఆతర్వాత వెనుక వస్తున్న వారిని చూస్తు ఎవరికి చెప్పవద్దంటూ సైగలు చేశాడు.
ఈ క్యూట్ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా కామెంట్ లు చేస్తున్నారు. కొంత మంది ఇది ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని కొట్టిపారేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం వీడియో మాత్రం భలేగా ఉందని ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.