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Video Viral: ఇదెందిరా సామి.!. చిన్నారి కన్నయ్య బ్యాగు నుంచి తొంగి చూస్తున్న బుజ్జి దూడ.. వీడియో వైరల్..

Janmashtami Video: బుడ్డొడు కన్యయ్యలా రెడీ అయ్యాడు.  ఆతర్వాత ఆవుదూడ నుంచి తన బ్యాగులోపెట్టుకుని స్కూటీ మీద వెళ్తున్నాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:32 PM IST
Video Viral: ఇదెందిరా సామి.!. చిన్నారి కన్నయ్య బ్యాగు నుంచి తొంగి చూస్తున్న బుజ్జి దూడ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: ఇదెందిరా సామి.. చిన్నారి కన్నయ్య బ్యాగు నుంచి తొంగి చూస్తున్న బుజ్జి దూడ.. వీడియో వైరల్..
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