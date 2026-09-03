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20 ఏళ్ల వయస్సును తగ్గించుకున్న 68 ఏళ్ల వ్యక్తి.. ఎలా సాధ్యం ఇది?

Anti Aging Technology: శరీర వయస్సు కాలం పెరిగే కొద్దీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం తన వయస్సును దాదాపు 20 సంవత్సరాలు తగ్గించుకున్నాడు అంటే మీరు నమ్మగలుగుతారా? తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే. జోసెఫ్ డిటూరి అనే పరిశోధకుడు సముద్రంలో కొన్ని అడుగుల దూరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఛాంబర్ లో నివసించి.. తన ఏజ్‌ను 20 సంవత్సరాల వరకు తగ్గించుకున్నాడు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:36 PM IST
20 ఏళ్ల వయస్సును తగ్గించుకున్న 68 ఏళ్ల వ్యక్తి.. ఎలా సాధ్యం ఇది?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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