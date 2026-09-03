/20 ఏళ్ల వయస్సును తగ్గించుకున్న 68 ఏళ్ల వ్యక్తి.. ఎలా సాధ్యం ఇది?

Anti Aging Technology News: మానవుడికి వయస్సు పై పడటం అనేది ప్రకృతి సహజసిద్ధమైన ఒక నియమంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే, సైన్స్ తో పాటు ప్రత్యేకమైన వైద్య సాంకేతికతతో వయస్సును వెనక్కి తిప్పవచ్చని నిరూపించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు ఓ పరిశోధకుడు, స్కూబా డైవింగ్ నిపుణుడు జోసెఫ్ డిటూరి.. అసలు అలా ఎలా వయస్సును వెనక్కి తెప్పించవచ్చు.? ఇది నిజమేనా? వయస్సు వెనక్కి వెళ్లడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
జోసెఫ్ డిటూరి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశోధన కోసం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో సుమారు 100 అడుగుల లోతున ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక నీటి ఛాంబర్ లో సుదీర్ఘకాలం పాటు గడిపారు.. అంతేకాకుండా అతను ఆహారంతో పాటు నిద్ర, రోజువారి అవసరాలన్నీ ఆ ఛాంబర్ లోనే గడుపుతూ అక్కడే నివసించేవాడు.. ఈ ప్రయోగం ముగిసిన అనంతరం ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో నమ్మశక్యం కాని వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.. వైద్యులు నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షల్లో ఆయన బయోలాజికల్ వయస్సు సుమారు 10 సంవత్సరాలకు పైగా తగ్గినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు..
సైన్స్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇదే..
సాధారణ వాతావరణంతో పోలిస్తే.. సముద్రపు లోతుల్లోని ఆ ఛాంబర్ లో నీటి ఒత్తిడి దాదాపు 400 రెట్లకు పైగా ఎక్కువగా ఉంటుందని సమాచారం. ఈ అధిక పీడనం వల్ల అధిక మోతాదులో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ శరీరం అంతటా వేగంగా వ్యాప్తిస్తుంది. మానవ శరీరంలోని కణాల్లో ఉండే క్రోమోజోమ్ల చివర్లో టీలోమియర్స్ రక్షణ నిర్మాణం ఉంటాయి. సాధారణంగా వయస్సు పెరిగే కొద్దీ లేదా సమయం గడుస్తున్న కొద్ది ఇవి క్రమంగా క్షీణిస్తూ చిన్నవిగా మారిపోతూ ఉంటాయి.
టీలోమియర్స్ ఎంతగా క్షీణిస్తే మనిషి వృద్ధాప్యానికి అంత దగ్గర పడుతుందని అర్ధాన్నిస్తుంది.. కానీ నీటి లోపల జోసెఫ్ పీల్చుకున్న అధిక పీడన ఆక్సిజన్ కారణంగా ఆయన కణాల్లోని టీలోమియర్స్ క్షీణించకపోగా.. దాదాపు 19 శాతం మేరకు పెరిగినట్లు వైద్యులు వారి పరీక్షల్లో గుర్తించారు.. దీని ఫలితంగా ఆయన శరీర కణాల వయస్సు దాదాపు 68 ఏళ్ల నుంచి 48 ఏళ్లకి పడిపోయింది. అంటే దాదాపు 20 ఏళ్లకు పైగా అతను తన వయస్సును తగ్గించుకున్నారు..
అధిక పీడన ఆక్సిజన్ తెరఫీతో పాటు సముద్రపు వాతావరణం మానవ కణాల క్షీణతను అడ్డుకోవడమే కాకుండా.. కణాలను మళ్లీ పునరుద్ధరించేందుకు ఈ పరిశోధన క్రియాశీలకంగా మారింది. మానవ ఆయుష్షును పెంచేందుకు, అలాగే వృద్ధాప్య సంబంధిత వ్యాధులను నివారించేందుకు ఈ పరిశోధన భవిష్యత్తులో సరికొత్త విద్యా విప్లమానికి బాటలు వేస్తుందని వైద్య నిపుణులు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఏది ఏమైనా అతను పెంచుకున్న వయస్సు మాత్రం హైలెట్ అని చెప్పొచ్చు..
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