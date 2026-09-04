/నీటిలో దూకితే బుల్లెట్లు తగలవా? సినిమాల్లో చూపించేది నిజమేనా? అసలు సైన్స్ ఇదే..

Bullets Underwater Facts: సినిమాల్లో తరచుగా మనం చూసే ఒక పాపులర్ సన్నివేశం.. హీరో విలన్ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి నదిలో లేదా స్విమ్మింగ్ పూల్ లో దూకేయడం.. వెంటనే అక్కడే ఉండే విలన్.. పైనుంచి తుపాకులతో నీళ్లలోకి విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరపడం.. కానీ ఆ బుల్లెట్లు హీరోకి ఏమాత్రం తగలకుండా ఆగిపోతూ ఉంటాయి.. అయితే, ఇది కేవలం సినిమా మాయాజాలమైన లేక దీని వెనక ఏదైనా శాస్త్రీయ కారణం ఉందా అనే విషయంపై సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన చర్చ కూడా విపరీతంగా జరుగుతూ వస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అసలైన సైన్స్ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రైఫిల్ బుల్లెట్లు నీటిని తాకగానే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసా?
హై స్పీడ్ రైఫిల్స్ నుంచి కాల్చినప్పుడు బుల్లెట్ దాదాపు గంటకు 3,500 కిలోమీటర్లకు పైగా అద్భుతమైన సూపర్ స్పీడ్తో దూసుకొస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇంతటి తీవ్ర వేగంతో వచ్చే బుల్లెట్ నీటి ఉపరితలాన్ని తాకగానే తీవ్రమైన ఘర్షణ ఎదురవుతుంది. నీటి సాంద్రత గాలి కంటే దాదాపు 800 నుంచి 900 రెట్లు అధికంగా ఉండడం వల్ల.. ఆ ప్రభావానికి బుల్లెట్ నీటిలోకి లోతుగా వెళ్తుండగానే ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోతుందట..
పిస్టల్ లేదా సాధారణ గన్తో కాలిస్తే పరిస్థితి ఏంటి..
రైఫిల్స్ కాకుండా సాధారణ పిస్థల నుంచి కాల్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూస్తే.. గండ్లోని ఫైరింగ్ పిన్ ప్రైమర్ను ఢీ కొట్టి ప్రెజర్ ను సృష్టించడం వల్ల బుల్లెట్ గంటకు దాదాపు 700 కిలోమీటర్ల వేగంతో బయటికి దూసుకు వెళ్తుంది.. కానీ, ఈ బుల్లెట్ నీటిలోకి ప్రవేశించగానే వాటర్ మాలిక్యుల్స్ దాని వేగాన్ని అడ్డుకట్టగా వేస్తాయి..
నీటి ప్రభావం కారణంగా కేవలం రెండు అడుగుల లోతుకు వెళ్లేసరికి ఆ బుల్లెట్ తన శక్తిని మొత్తం కోల్పోయి నెమ్మదిస్తుంది.. ఫలితంగా సుమారు 7 నుంచి 10 అడుగుల లోతులో ఉన్న వ్యక్తికి తుపాకీ బుల్లెట్ నేరుగా గాయపరచడం దాదాపు అసాధ్యం అవుతుంది.. ఈ విధంగా నీటి ప్రభావం బుల్లెట్ వేయగానే క్షణాల్లో నెమ్మదించేలా చేస్తుంది. అందుకే నీటి అడుగున ఉన్నప్పుడు తుపాకీ కాల్పుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుందని అంశం శాస్త్రీయంగా రుజువు అవుతూ వస్తోంది.
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