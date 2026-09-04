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నీటిలో దూకితే బుల్లెట్లు తగలవా? సినిమాల్లో చూపించేది నిజమేనా? అసలు సైన్స్ ఇదే..

Bullets Underwater: చాలామంది విలన్లు హీరోలను నీటిలో దూకినప్పుడు తుపాకులతో కాలుస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ బుల్లెట్ వారికి తగులుతుందా? మీరు ఎప్పుడైనా దీని గురించి ఆలోచించారా? సైన్స్ ప్రకారం ఏం జరుగుతుందో? తప్పకుండా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:25 PM IST
నీటిలో దూకితే బుల్లెట్లు తగలవా? సినిమాల్లో చూపించేది నిజమేనా? అసలు సైన్స్ ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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