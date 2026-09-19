/మగవారి చంక చెమట వాసన చూస్తే మహిళ మూడ్ మారుతుందా?

Does Male Sweat Affect Womens Hormones Telugu: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఏదో ఒక వింత వార్త చర్చినీ అంశంగా మారుతూనే ఉంటుంది. అందులో ఇటీవలే బాగా వైరల్ అవుతున్న అంశం.. పురుషుల చంక చెమట వాసన మహిళల హార్మోన్లను, మానసిక స్థితితో పాటు పీరియడ్స్ ను ప్రభావితం చేస్తుందని విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తినడానికి కాస్త ఆశ్చర్యం కలిగించినప్పటికీ.. విచిత్రంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఈ అంశం వెనక శతాబ్దాల శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఉన్నాయనేది చాలా వరకు నిజమే.. అయితే, సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంలో శాస్త్రీయ వాస్తవం ఎంత అనేది? దీనిపై నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మానవ శరీర చమట కేవలం వ్యర్ధాల విసర్జన మాత్రమే కాదని.. అందులో కొన్ని రకాల సంకేతాలను కూడా శరీరం బయటికి పంపిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. శరీరం నుంచి బయటికి వచ్చే చెమటలో కీమో సిగ్నల్స్ అనే ప్రత్యేకమైన రసాయనాలు ఉంటాయట. ఇవి ఇతర భాగవద్వేగాలతో పాటు ప్రవర్తనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేయగలుగుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. పురుషుల చంక భాగంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కొన్ని రసాయన సమ్మేళనాలు స్త్రీలలోని మూడును మెరుగుపరిచేందుకు.. ఒత్తిడిని తగ్గించి రిలాక్స్ అందించేందుకు, కొన్ని రకాల మార్పులను తీసుకువచ్చేందుకు క్రియాశీలక పాత్రను పోషిస్తాయని పరిశోధనలు వెల్లడించాయి..
పురుషుల చెమటలు ప్రధానంగా గుర్తించిన ఆండ్రోస్టాడియెనోన్ అనే రసాయనంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు ప్రయోగాలు కూడా ఇప్పటికే జరగాయి. ల్యాబ్ లలో ఈ రసాయనాన్ని వాసన చూసిన మహిళల్లో ఒత్తిడిని నియంత్రించే కార్టిసాల్ హార్మోన్స్ స్థాయిలలో స్వల్ప మార్పులు కనిపించాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వారిలో అలర్ట్ నెస్ను పెంచడంతోపాటు మానసిక ఆందోళనను కొంతమేరకు తగ్గించినట్లు తేలింది.
అంతేకాకుండా పునరుత్పత్తికి సంబంధించిన హార్మోన్ల పై కూడా ఎంతగానో ప్రభావం చూపినట్లు కొన్ని పాత అధ్యయనాలు కూడా తెలిపాయి.. ల్యాబ్ పరిశోధనలో కనిపించిన స్వల్ప ఫలితాలను చూసి.. నిజ జీవితాల్లో పురుషుల చెమటను వాసన చూస్తే చాలు మహిళల హార్మోన్ల సమస్యలన్నీ మాయమైపోతాయని భావించడం పూర్తిగా అవాస్తవమని వైద్య నిపుణులు కొట్టి పారేస్తున్నారు. ఈ అధ్యయనాలన్నీ చాలా తక్కువ మంది వ్యక్తులపై జరిగాయని.. ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కొక్క ప్రభావం చూపుతోందని వారు చెబుతున్నారు. జంతువుల సహచరులను ఆకర్షించేందుకు ఫెరమోన్లు బలమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. కానీ మానవులలో ఇవి ఇంత శక్తివంతమైనవిగా పనిచేస్తాయో.. లేదు అనేదానిపై ఇప్పటికే భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి..
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