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మగవారి చంక చెమట వాసన చూస్తే మహిళ మూడ్ మారుతుందా?

Does Male Sweat Affect Womens Hormones: మగవారి చంక చెమట వాసన చూస్తే నిజంగానే స్త్రీలలో మూడు మారిపోతుందా? దీనిపై పరిశోధనలు ఎన్నో రకాలుగా చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళల హార్మోన్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మానసిక స్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడించాయి. అయితే ఇది ఎంత వరకు నిజమో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 19, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:44 PM IST
మగవారి చంక చెమట వాసన చూస్తే మహిళ మూడ్ మారుతుందా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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