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Cobra Vs Cat Video: పడగ విప్పిన కోబ్రాపై పిల్లి దాడి.. సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తున్న వీడియో..

King Cobra Vs Cat Video: తాజాగా కింగ్ కోబ్రాపై పిల్లి మెరుపు దాడి చేసిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పాము పిల్లిపై దాడి చేసేందుకు ప్రతయత్నింగా తప్పించుకుని సులభంగా దాడి చేసింది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:57 PM IST
Cobra Vs Cat Video: పడగ విప్పిన కోబ్రాపై పిల్లి దాడి.. సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తున్న వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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