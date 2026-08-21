/Cobra Vs Cat Video: పడగ విప్పిన కోబ్రాపై పిల్లి దాడి.. సోషల్ మీడియాను షేక్‌ చేస్తున్న వీడియో..

Cat Vs Huge King Cobra Strike Viral Video: సాధారణంగా మనం పాము, ముంగిసల మధ్య ఫైటింగ్కి సంబంధించిన వీడియోలను తరచుగా సోషల్ మీడియాల్లో చూస్తూ ఉంటాం.. అయితే, ఒక పిల్లి, అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా (King cobra) ఎదురెదురుగా వస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఊహించడానికే భయంగా ఉంది కదా..! తాజాగా ఇలాంటి ఒక ఘటనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.. ఒక గది మూలన అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి బుసలు కొడుతుండగా.. దాని ముందు ఒక పిల్లి ప్రాణభయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ కూర్చున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వైరల్ అవుతున్న ఫుల్ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న గదిలో పిల్లి మూలన కూర్చొని ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది.. అలాగే దానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా.. ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి.. దారికి అడ్డంగా నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. కోబ్రా కదలికలు చూస్తుంటే.. దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఈ వీడియోలో మీరు స్పష్టంగా చూడొచ్చు.. పిల్లి కూడా ఎంతో అప్రమత్తంగా.. ఆ పాము కదలికలను గమనిస్తూనే ఉంది. తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఏం చేయాలన్న ఆలోచనలో ఆ పిల్లి ఉన్నట్లు దాని బాడీ లాంగ్వేజ్ను ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా మీరు చూడొచ్చు..
కొన్ని క్షణాల పాటు ఆ రెండింటి మధ్య ఒక నిశ్శబ్ద యుద్ధం నడిచిందని భావించవచ్చు.. అయితే, చివరి సమయంలో ఒక్కసారిగా.. ఆ కింగ్ కోబ్రా పిల్లిపైకి మెరుపు వేగంతో దాడికి దిగడం మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు.. పాము తన దవడలతో పిల్లిని పట్టుకోవాలని వేగంగా దాని వైపు రావడం చూడొచ్చు.. అయితే, పిల్లి కూడా తన ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు అంతే వేగంగా రియాక్ట్ అవ్వడం మీరు చూడొచ్చు.. పాము దాడి చేసిన సెకను వ్యవధిలోనే పిల్లి గాలిలోకి ఎగిరి.. దాని నుంచి ఎంతో సులభంగా తప్పించుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.. పిల్లి తన అద్భుతమైన రిఫ్లెక్సెస్తో క్షణాల్లో అక్కడి నుంచి పారిపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది..
ఈ షాకింగ్ వీడియోను కోబ్రా రెప్టైల్స్ (Cobra Reptiles) అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది.. కేవలం 11 సెకన్ల పాటు మాత్రమే ఉన్న ఈ వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.. ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్లు.. పిల్లి అదృష్టం బాగుండి బతికిపోయిందని కొందరు కామెంట్లు చేస్తుంటే.. జంతువుల రిఫ్లెక్సెస్ ఎంత వేగంగా ఉంటాయో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుస్తోందని మరికొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైన ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
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