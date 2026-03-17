Cobra Video: పుట్టలో చేతిపెట్టి.. నాగు పాము పట్టుకున్న బాలుడు.. వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో లైక్స్తో పాటు వ్యూస్ పెంచుకోవడానికి యువత ఎంత సాహసానికైనా వెనకాడడం లేదు.. రియల్ స్పీచ్తో ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు చేస్తూ చివరికి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు మనం సోషల్ మీడియాలో తరచుగా చూస్తూనే ఉన్నాం.. ముఖ్యంగా కొంతమందైతే ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకుని.. వ్యూస్ కోసం విన్యాసాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పుడు పిల్లలు instagramలో ఫేమస్ అవ్వడానికి ప్రమాదకరమైన పాములతో చెలగాటమాడుతూ వీడియోలు రీల్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూస్తే అందరూ ఆశ్చర్య పోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఓ చిన్న బాలుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని.. అది నివసించే ఓ పుట్టలో చేతులు పెడుతున్నాడు.. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఆ బాలుడు ఏకంగా ఓ పుట్టలో నుంచి ప్రమాదకరమైన నాగుపామును బయటకు తీసి దానిని ఎడమ చేతితో పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
అంతేకాకుండా ఆ బాలుడు దాని పుట్టలో పెట్టిన గుడ్లను కూడా బయటికి ఒక్కటొక్కటిగా తీసి అక్కడే పక్కన పెట్టడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ బాలుడు తీసిన గుడ్లతో పాటు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము కూడా చేతిలో కనిపిస్తుంది. అయితే, అంత చిన్న వయసులో ఏ మాత్రం భయపడకుండా పుట్టలో నుంచి పామును తీసిన వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా కంగు తిన్నారు. చిన్న బుడతడైన ఆ బాబు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు పుట్టలోంచి తీయడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు..
సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను చూసి పెద్దవారి ఎంతో భయపడిపోతూ ఉంటారు.. అలాంటిది ఆ బాలుడు అంత పెద్ద నాగుపాము పట్టుకొని ఆటలాడుతుంటే.. వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సైతం ఆశ్చర్య పోవాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ బాలుడు పాము తలను పట్టుకున్న సందర్భంలో.. ఆ పాము దాని నోటిని గట్టిగా తెరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆ బాలుడు దాని తలను మరో చేతితో గట్టిగా పట్టుకోవడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
