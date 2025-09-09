English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Python Snake Video: వామ్మె.. కొండచిలువను పట్టుకున్న చిన్నారి.. అరుదైన వీడియో..

Giant Python Snake Video Watch: ఓ చిన్నారి, కొండచిలువను పట్టుకున్న వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోలో అత్యంత పెద్ద పామును చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 9, 2025, 06:32 PM IST

Trending Photos

Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. &#039;3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు&#039;
6
Heroine Meena
Meena: స్టార్‌ హీరోపై మీనా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. '3 నెలల పాప ఉన్నా నన్ను బలవంతం చేశారు'
Giant Python Snake Video: వామ్మె.. కొండచిలువను పట్టుకున్న చిన్నారి.. అరుదైన వీడియో..

Giant Python Snake Video Watch Here: సృష్టిలో మనిషికి, జంతువులకు మధ్య ఉండే అనుబంధానికి సంబంధించిన వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ అద్భుతమైన దృష్యాలను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఒక చిన్న పిల్లవాడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెటిక్యులేటెడ్ పైథాన్‌తో ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
సాధారణంగా పెద్దలకే ఎంతో భయాన్ని కలిగించే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను ఓ పిల్లవాడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా దానిని తాకుతూ.. ఎంతో ఆనందంగా ఆడుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆ చిన్నారి తన పక్కనే ఉన్న భారీ కొండచిలువను చేతులతో తడుముతూ కనిపించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరి హృదయాలను తాకుతోంది. సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ కొండచిలువ పిల్లవాడి పట్ల చాలా ప్రశాంతంగా ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నెమ్మదిగా కదులుతూ ముందుకు వెళుతోంది.. ఆ చిన్నారి దాని కదలికలను గమనిస్తూ.. దాని వెంట వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపాడు. ఈ దృశ్యాలను చూసినవారంతా ప్రకృతి పట్ల, జంతువుల పట్ల ఉన్న ప్రేమకు ఇది ఒక నిదర్శనమని భావిస్తున్నారు. అలాగే ఈ దృశ్యాలు సహజమైన అనుబంధాన్ని కూడా తెలియజేస్తుందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు.    

ఈ వీడియో చూస్తుంటే.. పాములను భయపడకుండా అర్థం చేసుకుంటే అవి కూడా మనుషులతో కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాయని సూచిస్తుంది. వీడియో చివరిలో, పాము గడ్డి గుండా నెమ్మదిగా ఇంటి వైపు వెళుతూ కనిపించింది.. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేయిల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కొంతమంది మాత్రమే ఈ వీడియోకు లైక్‌ చేశారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake VideoLatest Snake VideoViral videoViral newsLatest Viral Video

Trending News