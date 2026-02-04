English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobras Video Watch: అవి ఆట బొమ్మలు కాదురా బుడ్డోళ్లు.. ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు.. ఫుల్ వీడియో ఇదే!

Children Playing With Cobras Video: సాధారణంగా ఓ గ్రామంలో పిల్లలు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములతో ఆడుకుంటున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో చిన్న వయస్సు కలిగిన పిల్లలు నాగుపాముల తలభాగాలను పట్టుకొని ఉండటం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియోను ఇప్పుడే చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 4, 2026, 03:59 PM IST

Cobras Video Watch: అవి ఆట బొమ్మలు కాదురా బుడ్డోళ్లు.. ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు.. ఫుల్ వీడియో ఇదే!

Children Playing With Cobras Video Watch: సాధారణంగా మనుషులకు పాములు కనిపిస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. అలాంటిది ఆ చిన్నారులు మాత్రం భయంకరమైన నాగుపాములతో ఏదో బొమ్మల్లాగా ఆడుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఒక చిన్న బుడ్డోడు అయితే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ భాగాన్ని రెండు చేతులతో పట్టుకొని.. మూతి దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అసలు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది? ఇది ఇంతకీ నిజమైన వీడియో నేనా? దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ మారుమూల గ్రామంలో గిరిజన తెగకు సంబంధించిన చిన్నారులు విషపూరితమైన పాములతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. కేవలం రెండు మూడేళ్లు కలిగిన ఈ చిన్నారులు నాగుపాముల మెడను పట్టుకొని వాటికి ముద్దులు పెడుతూ ఈ వీడియోలో కనిపించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ముగ్గురు చిన్నారుల్లో.. ఇద్దరు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పామును మెడ భాగంలో పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..

అయితే అందులో ఒక చిన్నారి మాత్రం ఆ పామును పట్టుకోవడానికి భయపడుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఏది ఏమైనా ఇద్దరు మాత్రం ఆ కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకొని ఓ ఆట ఆడేస్తున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కింగ్ కోబ్రాను ఆ పిల్లలకి ఎలాంటి హాని చేయకుండా.. కూల్ గా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు పడక విప్పినై అంటేనే.. తప్పకుండా దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఆ పిల్లలు పాములతో సన్నిహితంగా ఉన్నప్పటికీ అవి ఏమీ చేయలేకపోయాయి..

ఇక వీడియోలోనే ఆ పిల్లలు పాములను రెండు చేతుల పట్టుకొని ముఖం దగ్గరికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ.. అక్కడున్న పెద్దలు సైతం దీనిని సర్వసాధారణంగా తీసుకున్నారు.. ఆ గ్రామంలో పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచి పాములతో ఎలా మెలగాలి అనే శిక్షణ ఇచ్చినటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే వారు ఆ పాములను ఎంతో సులభంగా పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. దీనిని ఇప్పటివరకు కొన్ని వందల మంది వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: India Us Trade Deal: భారత్‌కు ట్రంప్‌ భారీ గిఫ్ట్‌.. గొప్ప స్నేహితుడంటూ టారిఫ్‌ కట్‌, ప్రధాని మోదీ రియాక్షన్‌ ఇదే..!

