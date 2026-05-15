/Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా... నెమలి మీద ఎక్కి వానరం స్వారీ.. వీడియో వైరల్..

Clever Monkey climbs on peacock video viral: సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు తరచుగా వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు షాక్ కు గురిచేస్తాయి. ఇంకా కొన్ని వీడియోలు చాలా ఫన్నీగాను ఉంటాయి. కోతుల చేష్టలు చాలా నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కొతులు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఇవి పొరపాటున కూడా ఇంటి డొర్ ఓపెన్ పెడితే లోపలికి చొరబడి నానా బీభత్సం చేస్తాయి. అంతే కాకుండా వానరాలు మనుషులపై కూడా ఇటీవల గుంపులు, గుంపులుగా దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇక వీటిని రచ్చ పట్టణాలకు కూడా వ్యాపించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక వానరం నెమలికి చుక్కలు చూపించింది.ఈ ఫన్నీ వీడియో వైరల్గా మారింది. నెమళ్లు ఎక్కువగా దట్టమైన చెట్లు, అడవుల్లో ఉంటాయి. అవి జనావాసాల్లో చాలా తక్కువగా కన్పిస్తాయి. నెమళ్లనను పట్టుకొవడం ఫారెస్ట్ చట్టాల ప్రకారం నేరం. కానీ కొన్నిసార్లు నెమళ్లు, ఆహరం, నీళ్ల కోసం జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి ఇంట్లోకి నెమలి వచ్చింది.
అది ఏంచక్కా అక్కడ వేసిన బియ్యం, చిరు తిండ్లను తింటుంది. ఇంతలో అక్కడకు వానరం వచ్చింది. అది ఒక్కసారిగా నెమలిపైకి దూకింది. ఈ పరిణామంలో నెమలి పాపం ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయింది. కోతిని కింద పడేలా వేగంగా పరిగెత్తింది. కోతి మాత్రం ఏంచక్క గుర్రపు స్వారీ చేసినట్లు నెమలిపైన ఎక్కి కూర్చుంది.
దీంతో అక్కడున్న వారు ఈ సీన్ చూపి పడి పడి నవ్వారు. మొత్తంగా కోతి, నెమలిపై స్వారీ చేసిన ఘటనను రికార్డు చేశారు. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. వావ్ వానరం భలేగా నెమలి మీద ఎక్కి కూర్చుంది అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.