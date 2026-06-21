Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న పాము.!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.. అరుదైన వీడియో..

Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న పాము.!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.. అరుదైన వీడియో..

Cobra Acting as death video: పాము చనిపోయినట్లు నటించింది. ఆ తర్వాత వెంటనే పాకుతూ అక్కడి నుంచి తప్పించుకొవడానికి ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:12 PM IST
Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న పాము.!. అసలు మ్యాటర్ తెలిస్తే షాక్.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: ఓర్నీ.. ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న కోబ్రా.. వీడియో ..
Snake Video11 min ago
2
Maruti Suzuki Swift used car sales India22 min ago
3
khammam44 min ago
4
gold price1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi2 hrs ago