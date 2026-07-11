/Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

Cobra Acting as death funny video: సాధారణంగా ప్రాణాల మీద ఆశలు ఉన్నవారికి పాముల్ని చూస్తే భయపడి దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది పాములతో వీడియోలు, ఫోటోలు దిగుతుంటారు. రకరకాల స్టంట్ లకు దిగుతారు. అంతే కాకుండా పొరపాటున పాములు కాటు వేస్తే తిరిగి దాని మీద దాడికి సైతం దిగుతుంటారు. ఇటీవల కొంత మంది మరీ సైకోలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పాము కాటు వేస్తే రివర్స్ లో దాని మీద దాడికి దిగుతున్నారు. వాటిని కొరుకుతున్నారు. పాముపైన తమ పైశాచీకం చూపిస్తున్నారు. నార్మల్ గా పాములు జనాలు అలజడి వస్తే అక్కడ అస్సలు ఉండవు.
🐍😲 చావు తెలివితేటలు!
కొన్ని పాములు ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు చనిపోయినట్లుగా నటిస్తాయి. 😯
శత్రువు వెళ్లిపోయిందని నిర్ధారించుకున్నాక... నెమ్మదిగా లేచి అక్కడి నుంచి జారుకుంటాయి! 🐍💨
ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రకృతి నేర్పిన అద్భుతమైన సర్వైవల్ ట్రిక్ ఇది.…
— Mr Melody 🌿🎤 (@mrmelody2026) July 10, 2026
ఎక్కువగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తాయి. అందుకే ఇంట్లో సజ్జల మీద, కార్లలో, బైక్ ల మీద, పాములు ఉండటం తరచుగా చూస్తుంటాం. కొన్నిపాములు తమకు డెంజర్ గా సంకేతాలు వచ్చినప్పుడు లేదా తమ శత్రువుల దాడుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు చనిపోయినట్లు కూడా నటిస్తాయి.
ఈస్టర్న్ హాగ్నోస్ స్నేక్ లు ఈ రకమైన టెక్నిక్ లను ఫాలో అవుతాయి. పాములు తమకు ఏదైన జీవి హని కల్గిస్తుందంటే చాలు వెంటనే అవి చనిపోయినట్లు మెలికలు తిరిగిపోయి పడిపోతాయి. అంతే కాకుండా చాలా సేపు అక్కడ నుంచి జరగటానికి ఇష్టపడవు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఒక పాము వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక పాము మెలికలు తిరిగిపోయి పడిపోయింది. అది ఏ మాత్రం కూడా కదలటానికి ఇష్టపడటంలేదు. అప్పుడు చనిపోయినట్లు ఆస్కార్ లెవల్ లో నటిస్తుంది.
కింద పడేయగానే నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి పాక్కుంటూ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించింది. మరల పట్టుకొగానే చనిపోయినట్లు నటించింది. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వావ్... ఆస్కార్ లెవల్ పర్ఫామెన్స్ ఇస్తుందిగా..అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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