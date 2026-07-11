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Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

Snake video viral: కొన్ని రకాలు పాములు తమకు ఆపద ఎదురైనప్పుడు చనిపోయినట్లు నటిస్తాయి. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఒక పాము వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:18 PM IST
Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. చనిపోయినట్లు నటిస్తున్న కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideoviral

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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