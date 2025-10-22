English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  సోషల్
  Cobra And Mongoose Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Cobra And Mongoose Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Cobra And Mongoose Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము పడగ భాగాన్ని కొరికేసిన ముంగిసకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన నాగుపాము పడగవిప్పి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:49 PM IST

Cobra And Mongoose Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Cobra And Mongoose Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. చాలామంది యువత ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలే చూసి ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది అదే పనిగా నాగుపాము వీడియోలు షేర్ చేస్తూ వస్తున్నారు. కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ ఇలాంటి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో తరచుగా వీడియోలు తీసి ఇంటర్నెట్‌లో వదులుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఒక వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు వదిలిన షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా ఒకే చోట నాగుపాము ముంగిస ఉండడం అరుదు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఒకే చోట రెండు కనిపించడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ వీడియోలో నాగుపాము పడగవిప్పి మరి కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండడం.. అలాగే దాని పక్కనే కట్టెల్లో ముంగిస తిరగడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, పాములు అదే పనిగా గమనించి చూస్తే.. పడగపై భాగంలో కొద్దిగా పాము గాయపడి ఉండడం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా సగం పడగతో మాత్రమే కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ ముంగిస దాడి చేయడంతోనే పాము గాయపడి ఉంటుందని ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. 

సాధారణంగా ముంగిస నాగుపాము ఒకే చోట ఉంటే తప్పకుండా దాడి చేసుకుంటాయి. అలాంటిది ఈ వీడియోలో కూడా ఇదే జరిగి ఉండొచ్చని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే అప్పుడప్పుడు ముంగిసలు నాగుపాముని చంపే దాకా వదిలిపెట్టకు.. అలాంటిది ఈ వీడియోలు పాము బ్రతికే ఉండడం ఆశ్చర్యమేస్తోందని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ముంగిస కూడా ఆ పాము పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. 

తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ముఖ్యంగా నాగుపాము పడగ భాగం దెబ్బతిని ఉండటం చూసి.. స్నేక్ క్యాచర్స్ దానిని పట్టుకొని అడవి ప్రాంతంలో వదిలి పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ షార్ట్ వీడియోను vssvlogs అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 69,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొన్ని లక్షల మంది ఈ వీడియోను వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

