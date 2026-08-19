Cobra angry on snake catcher video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు నాగుపాములు కన్పిస్తే భయపడిపారిపోయే వారంతా ప్రస్తుతం వీడియోలు తీసి, స్టంట్ లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఈ నేథ్యంలో కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే చంపేస్తుంటారు.
Catching Cobra with a plastic jar💀 pic.twitter.com/LZ8xXW6gTj
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 17, 2026
వాటిపై తమ శాడిజంను కూడా చూపిస్తారు. కానీ ఇంకొంత మంది మాత్రం కోబ్రాలు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందిస్తారు. ఈ క్రమంలో పామును పట్టుకునేందుకు వచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్ కు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
ఇంట్లో పాము బైటపడటంతో సదరు వ్యక్తులు స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం అందించారు. ఇంతలో ఆ పామును పట్టుకునేందుకు అక్కడి వారు వచ్చారు. మొత్తంగా పాము చాలా డెంజర్ గా బుసలు కొడుతూ స్నేక్ క్యాచర్ మీదకు దాడికి వెళ్లింది. అక్కడున్న వారు సైతం పాములు చూసి భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు.
కానీ స్నేక్ క్యాచర్ మాత్రం ఏ మాత్రం భయంలేకుండా చాకచక్యంగా ఒక డబ్బాలో పామును పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా డబ్బాలో వేసుకున్నాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. మొత్తంగా పామును కాపాడి ఆతర్వాత దగ్గరలో ఉన్న అడవిలో వదిలేశాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
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