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Snake Video: వామ్మో.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై వైలెంట్‌గా దాడి చేస్తున్న కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake attacks on man video: కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు స్నేక్ క్యాచర్ ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో అది వైలెంట్ గా దాడి చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:45 PM IST
Snake Video: వామ్మో.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై వైలెంట్‌గా దాడి చేస్తున్న కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: వామ్మో.. స్నేక్ క్యాచర్‌పై వైలెంట్‌గా దాడి చేస్తున్న కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో..
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