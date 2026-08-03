/Cobra Video: బాప్ రే.. బెడ్ మీద ప్రత్యక్షమైన భారీ నాగు పాము.!. వ్యక్తి తల మీద పడగ విప్పి..! వీడియో వైరల్..

Cobra spotted on bed video viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం పాముల వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. మొత్తంగా పలు చోట్ల పాములు ఇళ్లలోకి వచ్చిన అనేక ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాలతో పుట్టలు, అడవి అంతా నీళ్లతో నిండి పోవడం వల్ల పాములు ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఒక భారీ నాగు పాము బెడ్ మీద ప్రత్యక్షమయ్యింది. అతను గదిలో మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు.
కానీ పాము మాత్రం బుసల కొడుతూ హల్ చల్ చేసింది. కానీ అతడ్ని ఏమి చేయలేదు. పడగ విప్పి నిల్చుంది. అతనికి ఎలాంటి అపకారం చేయలేదు. ఈ ఘటనను కొంత మంది దూరం నుంచి వీడియో తీశారు. పాము దిగి పోవాలని శివుడ్ని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించారు. మొత్తంగా కోబ్రా మాత్రం అక్కడికి ఎలా వచ్చిందో తెలీయలేదు.
మరీ ఆ ప్రదేశం పంట పొలాలకు దగ్గరగా ఉందో లేదా చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా కోబ్రా మాత్రం బెడ్ పైన పడగ విప్పి చుక్కలు చూపించింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇటీవల చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే భయంతో పారిపోకుండా దానితో స్టంట్ లు , రీల్స్ రికార్డు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ప్రమాదాల్లో పడుతున్నారు. పాము కాటుకు గురైన ఘటనలు కొకొల్లలు.అందుకే కోబ్రాలతో డెంజర్ స్టంట్ లు చేయోద్దని నిపుణులు తరచుగా చెప్తుంటారు.