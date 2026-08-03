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Cobra Video: బాప్ రే.. బెడ్ మీద ప్రత్యక్షమైన భారీ నాగు పాము.!. వ్యక్తి తల మీద పడగ విప్పి..! వీడియో వైరల్..

Snake spotted on bed video: బెడ్ మీద భారీ నాగు పాము హల్ చల్ చేసింది. బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పి నిల్చుంది. కొంత మంది ఈ ఘటనను దూరంనుంచి చూశారు. ఆ తర్వాత దెబ్బకు భయంతో అది వెళ్లిపోవాలని  ప్రార్థనలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:53 PM IST
Cobra Video: బాప్ రే.. బెడ్ మీద ప్రత్యక్షమైన భారీ నాగు పాము.!. వ్యక్తి తల మీద పడగ విప్పి..! వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraonbedvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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