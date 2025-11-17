English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake Video: వామ్మో.. పడగవిప్పి స్నేక్ క్యాచర్‌ మీద దాడి చేస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీవియో..

Cobra Snake video: పామును పట్టుకునేందుకు స్నేక్ క్యాచర్ ప్రయత్నిస్తుండటంతో అది కాస్త కోపంగా బుసలు కొడుతూ దారుణంగా పలుమార్లు కాటు వేసింది. అతను కూడా చాకచక్యంగా పాము కాటు నుంచి బైటపడ్డాడు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:49 PM IST
Cobra attacks on snake catcher video viral: పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా ఇటీవల కోబ్రాల వీడియోలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి  పాములు కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి సోషల్ మీడియాలో డంప్ చేస్తున్నారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాములు ఇటీవల ఇళ్లలోకి దూరి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా  చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో కోబ్రాలు  నివాసం చేస్తాయి. ఎలుకలుఉన్న చోట పాములు ఉంటాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు.

మొత్తంగా పాముల కాటుకు గురయ్యే బదులు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కోబ్రాల నుంచి రిలీఫ్ పొంద వచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక కోబ్రా వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో భారీ సర్పం పడగ విప్పి బుసలు కొడుతుంది. అంతేకాకుండా అది కోపంగా అందరి వైపు చూస్తుంది.

వెంటనే అక్కడి వారు స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్ లు పామును చాకచక్యంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ అదిమాత్రం పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. కోపంగా పడగవిప్పి కాటు వేసింది. దీంతో అక్కడి వారు దూరంగా పారిపోయారు.

Read more: Snake video: వామ్మో.. షెల్ఫ్‌లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

 నాగుపాము కోపంగా అక్కడున్న వారిపై దాడిస్తున్న ఘటనను అక్కడి వారు వీడియోలు తీశారు దాన్ని కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది.  చాలా సేపు తర్వాత కోబ్రాను స్నేక్ క్యాచర్ చాకచక్యంగా పట్టుకుని అడవిలొ వదిలేశాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

