Cobra discovered inside fridge video viral: కొన్ని రోజులుగా భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ఎండల ధాటికి నోరున్న మనుషులే కాదు.. నోరులేనీ మూగ జీవాలు కూడా విలవిల్లాడిపోతున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు కూడా ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. వేడి గాలులు ప్రభావంతో జనాలు ఇంటి నుంచి కాలు బైట పెట్టేందుకు భయపడిపోతున్నారు. తప్పనిసరి అన్న వారు మాత్రమే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుని బైటకు వస్తున్నారు. ఇటీవల పాములు అడవుల నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.
అంతే కాకుండా అవి ఇంట్లో చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశంలో, చల్లగా ఉన్న చోట ఎక్కువగా పాములు సంచారం చేస్తాయి. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నాగు పాము ఒకటి ఏకంగా ఫ్రిజ్ లో దూరింది. అది ఏంచక్కా ఫ్రిజ్ లోని ఒక ట్రేలో ముడుచుకుని కూర్చుంది.
ఇంతలో ఓనర్ ఫ్రిజ్ డోర్ తెరచి చూశాడు. అతగాడు పామును చూసి షాక్ అయ్యాడు. అది బుసలు కొడుతూ దాడికి యత్నించింది. వెంటనే అతను తెరుకుని స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించాడు. అతను వచ్చి పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు.
అప్పుడు కూడా పలు మార్లు అది కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతను ఎంతో చాకచక్యంగా కోబ్రాను పట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలో తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.