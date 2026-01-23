English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నీటితో దాహం తీర్చుకున్న నాగుపాము..వీడియో ఇదే..

Cobra Video: ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నీటితో దాహం తీర్చుకున్న నాగుపాము..వీడియో ఇదే..

Cobra Drinking Water Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు ప్లాస్టిక్ డబ్బాతో నీటిని పట్టిస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. దీనిని చూసినా చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూశారా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 23, 2026, 06:21 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ట్రంప్ కామెంట్స్.. పాజిటివ్ గా అమెరికన్ మార్కెట్లు.. బంగారం భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? జనవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ట్రంప్ కామెంట్స్.. పాజిటివ్ గా అమెరికన్ మార్కెట్లు.. బంగారం భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? జనవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
6
realme neo 8
Realme Neo 8: రూ.31 వేలకే Realme Neo 8 మొబైల్‌.. గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసిన Realme..
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
5
Union Budget 2026
Union Budget 2026: రైతులకు కేంద్రం తీపికబురు.. ఈ సారి బడ్జెట్‌లో ఎవరూ ఊహించని గిఫ్ట్..!!
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
6
Venu Yeldandi
Venu Yeldandi: పెద్ద వివాదంలో బలగం వేణు ఎల్దండి.. ఏకంగా దేవుడి ఆలయంలో కూర్చుని ఏంచేశాడంటే..?
Cobra Video: ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో నీటితో దాహం తీర్చుకున్న నాగుపాము..వీడియో ఇదే..

Cobra Drinking Water Video Water: ప్రకృతిలో అనేక వింతలు విశేషాలు మనల్ని ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. తాజాగా అటువంటి వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపాముకు ఒక వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ డబ్బాతో నీటిని పట్టిస్తున్న దృశ్యాలు ఉన్నాయి. దీనిని చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది? ఈ వీడియోలో ఉన్న వారెవరు? వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరవై ఒక్క సెకన్ల నిడివి గల యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో లో ఓ భారీ నాగుపాము పడగవిప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా ఏ పాములైన పడక విప్పాయ అంటే దాడి చేస్తాయని అర్థం. ఈ వీడియోలో కూడా ఆ నాగుపాము ముందు ఉన్న వ్యక్తిపై దాడి చేసేందుకు పడగ విప్పింది. ఇంతటి భారీ నాగుపాము పడకవింపడంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా దూరం జరిగి పోయారు. కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం డబ్బాలు నీళ్లు తీసుకువచ్చి ఆ నాగుపాము ముందు ఉంచాడు. దీంతో ఆ పాము ఏం చేసిందో చూస్తే ఆశ్చర్యానికి గురవ్వాల్సిందే..

డబ్బాలో నీళ్లు తీసుకువచ్చిన ఆ వ్యక్తి.. నెమ్మదిగా నాగుపాము తల ముందు ఉంచి కిందికి నీటిని విడుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే, ఈ సమయంలోనే ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఆ డబ్బాలో నీటిని తాగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ పాము డబ్బాలో ఉన్న నీటిని తాగడం ప్రారంభించింది. ఇలా ఆ పాము అందులో ఉన్న కొద్ది నీటిని తాగేసింది. ఈ దృశ్యాలు అక్కడున్న కొంతమంది స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.

తీవ్రమైన వేడి వాతావరణం అడవుల్లో నీటి కోరత కారణంగానే వన్యప్రాణులు ఇలా ఎక్కువగా జనాలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కనబడిన చోట నీటిని తాగేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈపాము కూడా ఇలా అడవిలో నుంచి బయటికి వచ్చి దాహం కోసం ఇళ్లలోకి సంచారం చేయాలని చూసింది. అయితే, దీనిని ముందుగానే గమనించిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు.. దానిని పట్టుకొని నీటిని తాగించారు. ఇప్పుడు ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Also Read: ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra NewsKing Cobra FactsCobra VideoKing Cobra Latest News

Trending News