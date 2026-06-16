/Snake Video: బాప్ రే.. బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ నుంచి బైటి కొస్తున్న భారీ సర్పం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Find inside boy school bag video: ప్రస్తుతం వానాకాలం ప్రారంభమైంది. వానలు ఒక మోస్తరు నుంచి భారీగా కురుస్తున్నాయి. దీంతో విషపు పురుగులు, కీటకాలు, పాములు మానవ నివాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కోబ్రాల వీడియోలు ఇటీవల బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా షూస్ లు, బైక్ కవర్, కార్లలో పాములు దాక్కుంటున్నాయి. ఎక్కడైన ఎలుకల, కప్పలు ఉంటాయో అక్కడ కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తారు.
ఇంటి చుట్టు పొదలు లేకుండా చెత్తా చెదారం లేకుండా నీట్ గా ఉంచుకొవాలని సూచిస్తారు. చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలు, బ్యాగుల్లో కోబ్రాలు దూరి పోతాయి. ప్రస్తుతం ఒక బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ లో నాగు పాము దూరింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారిరంది. బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ లోని కోబ్రా వెళ్లింది. మరీ వీరి ఇల్లు అడవికి దగ్గరగా ఉందో లేదా ఇంటి చుట్టు చెట్లు,పొదలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో కానీ కోబ్రా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆతర్వాత నెమ్మదిగా పాక్కుంటూ బాలుడి బ్యాగ్ లోకి దూరి దాక్కుంది. బాలుడు రోజులాగా తన బ్యాగ్ ను వీపుకు పెట్టుకుని సైకిల్ మీద వెళ్తుండగా అది నెమ్మదిగా బ్యాగ్ నుంచి బుసలు కొడుతూ బైటకు వచ్చింది. అతగాను మాత్రందాన్ని గమనించలేదు.
మరీ ఇంతలో స్కూల్ దగ్గరకు వచ్చిందొ ఏమో కానీ అతను సైకిల్ దిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. కోబ్రా మాత్రం నెమ్మదిగా బ్యాగ్ నుంచి బైటకు వచ్చి సైకిల్ వెనక పాక్కుంటూ వెళ్లి నెమ్మదిగా కిందకు దిగి పాక్కుంటూ పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. మరీ ఈ ఘనటను వెనుక నుంచి వస్తున్న వారు వీడియో తీయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.
ఇది నిజంగా జరిగిందో లేదా రీల్స్, పబ్లిసిటీ కోసం వీళ్లే ఈ విధంగా పామును పెట్టుకున్నారో కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.