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Snake Video: బాప్ రే.. బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ నుంచి బైటి కొస్తున్న భారీ సర్పం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

cobra in boy school bag: బాలుడు ఏంచక్కా స్కూల్ కు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో అతని బ్యాగ్ నుంచి ఒక కోబ్రా బైటకు వచ్చింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పొరపాటున కాటు వేసి ఉంటే ఎంత ఘోరం జరిగేదని ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:53 PM IST
Snake Video: బాప్ రే.. బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ నుంచి బైటి కొస్తున్న భారీ సర్పం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: బాప్ రే.. బాలుడి స్కూల్ బ్యాగ్ నుంచి బైటి కొస్తున్న భారీసర్పం.. వీడియో
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