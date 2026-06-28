/Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. కరెంట్ డబ్బాలో బుసలు కొడుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Snake hulchul in electrical box video: సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వానాకాలం నేపథ్యంలో పంటపొలాలల్లో కోబ్రాలు సంచరిస్తాయి. రైతులు ఎక్కువగా ఈ సీజన్ లో పాము కాటులకు గురౌతుంటారు. కోబ్రాల వీడియోలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక రైతు తన పొలంలో ఉన్న కరెంట్ డబ్బాను తెరిచాడు. ఇంతలో దానిలో ఒక నాగు పాము బుసలు కొడుతూ కోపంతో కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది.
ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కూడా అది కాటు వేసేది. కానీ అతను పామును గుర్తించి తన లాగా ఎవరు కూడా ప్రమాదంలో పడొద్దని వీడియో కూడా తీశాడు. పొలాల వద్ద ఉన్న కరెంట్ డబ్బా తెరిచేటప్పుడు చిన్న కర్రలతో దాని చిన్న డొర్ లు తీయాలని చెబుతున్నాడు. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు దానిలో నక్కి ఉంటాయని చెప్పాడు. వాటితో అలర్ట్ గా ఉండాలని చెప్పాడు.
ఈ వీడియోను రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు బాబోయ్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం నిజంగా రైతు తెలివికి హ్యట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కూడా ప్రాణాలు పోయేవని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాము వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారింది.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో పొలాల్లో పనిచేసే వారు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొకాళ్ల వరకు ఉండే బూట్లు ధరించాలని చెబుతున్నారు. రాత్రి పూట పొలాలకు వెళ్లకూడదని చెప్తున్నారు. చెట్లలో నడిచేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ పాము కాటు వేస్తే వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా గొల్డెన్ తొలి గంటలోనే ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి. విషంను నోటితో తీయడం వంటి పనులు చేయకూడదు. కానీ అవకాశం ఉంటే కాటు వేసిన పామును గుర్తించే పనులు మాత్రం చేయాలి.