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Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. కరెంట్ డబ్బాలో బుసలు కొడుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra spotted in electrical box Video: కరెంట్ బాక్స్ లో పాము బుసలు కొడుతు హల్ చల్ చేసింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:18 PM IST
Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. కరెంట్ డబ్బాలో బుసలు కొడుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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